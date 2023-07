La Casa de los Famosos México: ¡el team infierno se desintegra!, ¿a qué hora y en dónde ver la séptima eliminación?

Luego de siete semanas de competencia, el “Team infierno” se comienza a desintegrar, pues este domingo 23 de julio Apio Quijano, Sergio Mayer o Nicola Porcella deberán abandonar “La Casa de los Famosos México” luego de ser nominados por sus mismos compañeros.

El pasado lunes, Jorge Losa una vez más ganó la prueba del líder lo que hizo que permaneciera una semana más en la competencia, además obtuvo el beneficio de salvar a uno de los nominados por lo que no dudó en salvar a “La Barby” Juárez, esto para comenzar a debilitar al “Team infierno”.

¿En dónde y cómo ver la gala de eliminación?

Aunque de lunes a viernes podemos disfrutar de todo lo que pasa en “La Casa de los Famosos México”, los domingos son los días más tensos para todos los participantes del reality show.

Y es que los domingos, es el día que la producción designó para la eliminación de alguno de los participantes que haya resultado nominado, quien haya recibido menos votos por parte del público será quien deberá abandonar no solo “La Casa de los Famosos México” sino también la posibilidad de ganar 4 millones de pesos.

Si no sabes cómo votar por tu favorito, no te preocupes aquí te decimos cómo hacerlo, pues además de ser muy sencillos es totalmente gratis así que no pierdas más tiempo y trata de salvar a tu favorito.

Así que todos los domingos son gala de eliminación y puedes disfrutarla en punto de las 20:30 horas, además tenemos grandes noticias pues la puede ver cualquier persona que tenga una televisión ya que se transmite a través de la señal abierta en el canal 2 de tu televisión.

Si bien, cuentan con sistema de televisión paga con tu control digita el canal 102 y ahí será transmitido, pero si no estás en casa y no quieres perderte lo que sucede en la gala de eliminación de “La Casa de los Famosos México”, puedes verlo en la app Vix+

Cabe aclarar que a diferencia de las galas de nominación, así como el resto de las transmisiones, la gala de eliminación son las únicas que se transmiten a través del Canal de las Estrellas y no en el canal 5 como de lunes a viernes normalmente se hace.