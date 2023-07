Bellakath rompe las redes al lucirse empoderada en entallado vestido azul eléctrico: FOTO

Vaya sorpresa la que se llevaron los fanáticos de Bellakath, quien apareció en Instagram este fin de semana para derrochar estilo como toda una diosa y es que para la ocasión creó el balance perfecto entre lo elegante y juvenil hasta conseguir una imagen de mujer empoderada con la que causó furor entre sus fans. Y es que en una nueva lección de moda y estilo apostó por su versión más chic de la que hay que hablar.

Fue por medio de la aplicación de Meta, antes Facebook, donde la cantante de "Y yo me le pego" compartió una nueva foto con la que dejó a sus fans boquiabiertos y es que apostó por lucirse en un entallado vestido con el que presumió su silueta curvilínea. Además de que demostró que el azul eléctrico es el color de moda para este verano y que es ideal para salir de fiesta la noche del viernes o sábado, así como para lucir chic en una graduación o boda.

En más de una ocasión Bellakath ha impuesto moda. (Foto: IG @labellakath)

Bellakath rompe la red con su icónico look en vestido ajustado

En la nueva foto que compartió la también abogada destaca un icónico vestido entallado y que destaca por un cuello alto, mangas largas y una falda por debajo de las rodillas, una combinación de detalles que ayudan a resaltar la figura sin perder la elegancia ni mucho menos el glamur. Por otro lado, el azul eléctrico es perfecto para empoderarse y lucirse sin importar el lugar o la ocasión, pero siempre robarse todas las miradas.

Para completar su look más chic y femenino, Bellakath apostó por contrarrestar lo brillante de su look con un estilo mucho más fancy con joyas doradas que elevan el outfit y que además le dan un toque elegante que es perfecto para usar en ocasiones especiales y ante ello no dudó en agregar collares de todas las formas y tamaños, así como brazaletes y hasta unos lentes blancos. Aunque en esta ocasión la famosa cantante no dejó ver su outfit completo, se pueden revelar los detalles del resto de su look.

Este es el look con el que sse coronó como la más bella. (Foto: IG @labellakath)

Y es que esta no es la primera vez que la cantante lleva un atuendo como este en vestido entallado, pues también ha lucido diseños similares en color negro y siguiendo su apuesta de agregar joyas doradas para darle un toque extra brillante y elevar el outfit. En esas otras ocasiones, ha dejado en claro que unos stilettos son indispensables para la ocasión como puede ser en tono rojo y detalles plateados y con pedrería para lucir icónica.

De esta manera Bellakath se ha llevado todos los halagos por parte de sus fans, quienes en sus publicaciones de Instagram le reconocen su belleza y por siempre lucir chic, además de juvenil. "Por ti le hecho ganas a la vida", "se te reza", "mami", "hermosa", "la bebita" y "diosa", son algunos de los comentarios que se leen en la red.