Music Bank regresa a México con New Jeans, (G)I-DLE y muchos grupos de K-pop, todo sobre los boletos

Una vez más México será sede del Music Bank, uno de los eventos de k-pop más importantes en la industria. Los fans están muy emocionados, pues se anunció un line up espectacular entre las que están girls groups como New Jeans y (G)I-DLE, quienes estarán por primera vez en tierra azteca. Como era de esperarse, muchos de los admiradores de dichas bandas ya están preguntado, cuándo, dónde y cómo conseguir los boletos para este concierto que promete ser de los mejores de la temporada.

¿Cuándo y dónde será el Music Bank México 2023?

Durante el programa Music Bank, transmitido por la cadena de televisión coreana KBS, se confirmó que otra vez esta nación será sede del espectáculo. Según la información que se reveló este viernes 21 de julio por parte de los organizadores, será el próximo 22 de octubre cuando las bandas de k-pop lleguen al país para presentarse en Music Bank México 2023, por lo que los fanáticos están muy emocionados por la noticia.

En tanto, también se dio a conocer que será en el Palacio de los Deportes en donde los fans podrán disfrutar de los shows quedarán los artistas interpretando sus mejores éxitos. Este recinto ya es muy conocido por los fanáticos del k-pop, ya que ahí se han presentado artistas de la talla de GOT7, Twice y NCT 127, por mencionar a algunos, asimismo en los próximos días estarán aespa y el Kamp Fest, el cual cambió de sede.

¿Qué bandas de k-pop estarán Music Bank México 2023?

Como ya se dijo, una de las que encabezan el line up es New Jeans, quienes a pesar de tener una corta carrera ya dominaron los charts internacionales con temas como "OMG" y "Ditto". Asimismo, estará (G)I-DLE para traer a sus fanáticos "Queencard" y "Señorita". Para acompañarlas, habrá más más fuerza femenina, ya que también serán parte de este evento ITZY y STAYC, las cuales podrán interpretar éxitos como "Wannabe" y "ASAP", respectivamente.

En tanto, en la representación masculina están AB6IX, que desde 2020 están conquistando al público con sencillos como "LOSER" y "CHERRY"; y también The New Six, mejor conocidos como TNX, quienes con tan sólo un año de haber debutado ya han conseguido éxitos como "MOVE" y "Kick It 4 Now". Es así como los diferentes artistas hará vibrar al público mexicano en los durante el Music Bank México 2023.

¿Cuándo y dónde comprar los boletos para Music Bank México 2023?

El evento de Music Bank llegará de la mano de la compañía Ocesa, por lo que los boletos se adquirirán por medio de Ticketmaster. De acuerdo a la información que colocó la empresa en sus redes sociales, la preventa para clientes Citibanamex será el jueves 27 de julio, mientras que la venta general iniciará el viernes 28 del mismo mes. Aún no da a conocer el costo de las entradas ni el mapa, o si habrá algún beneficio VIP.

Music Bank será en el Palacio de los Deportes IG @ocesa_kpop

Esta no es la primera vez que el Music Bank llega a México, pues en 2014 se había presentado en la Arena Ciudad de México con artistas como BTS, EXO-K, B.A.P., BEAST, INFINITE, AILEE y GIRL´S DAY. El festival también se ha realizado en otras partes de América Latina: en Chile (2018 y 2022) y Brasil (2014).