Así fue como Lisa y Rosé de BLACKPINK enamoraron a los Backstreet Boys

Rosé y Lisa de BLACKPINK han destacado por ser las miembros más energéticas y divertidas de la girlband de K-Pop, por lo que es común que llamen la atención con sus ocurrencias en las redes sociales. De hecho, recientemente lograron que una de las bandas más emblemáticas de los noventas las elogiara.

Recientemente, las chicas de BP, Rosé y Lalisa, lograron captar la atención de la boyband estadounidense Backstreet Boys, pues a través Twitter se viralizó un video donde aparecen cantando una de sus icónicas canciones, lo que provocó que los chicos se enamoraran de su gran talento y carisma.

Rosé y Lisa son muy cercanas.(Créditos: YG)

¿Cómo fue que BLACKPINK enamoró a Backstreet Boys?

Luego de que dos de las integrantes de BLACKPINK cantaron “I Want It That Way” en una de sus más recientes transmisiones en vivo por la plataforma Weverse, los miembros de la agrupación de Pop no dudaron en elogiarlas, pues afirman que son muy buenas cantando en inglés y les gustaría escucharlas más.

De hecho, a través de su cuenta oficial de Twitter los Backstreet Boys respondieron al video donde Rosé y Lisa están cantando, ya que les gustó mucho como interpretaron su canción lanzada en1999 en su disco "Millenium". "Necesitamos escuchar más de esto", escribió la boyband en un tuit.

(Créditos: Captura / TW / @backstreetboys)

BLINKS proponen colaboración

Por su parte, los fans de la girlband, conocidos como BLINKS, se mostraron muy entusiasmados de la respuesta de la banda de Pop, pues aseguran que les encantaría que hicieran una colaboración en el futuro. Además, estaban muy felices de que las chicas hicieran un live, ya que no los hacen con frecuencia.

"¿Cuándo habrá colaboración?", "Así es, necesitamos más de esto" y "Realmente lo necesitamos", fueron las respuestas al tuit de los Backstreet Boys. Mientras tanto, Lisa y Rosé no han respondido al respecto, pero los BLINKS están seguros de que las chicas se emocionaran mucho al saber que la banda de los noventas está preparada para trabajar con ellas.