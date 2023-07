Yeri Mua defiende a Wendy Guevara del comentario transfóbico de Mona

Yeri Mua volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no es por uno de sus ecándalos, sino porque salió en defensa de Wendy Guevara, quien es su gran amiga. Esto después de que Mona hiciera un comentario que muchos calificaron como transfóbico y causara polémica en redes sociales, ya que la integrante de "Las Perdidas" es muy querida por el público que está al pendiente de de La Casa de los Famosos México.

Así habló Mona de Wendy Guevara

Hace unos días, Marisol Rodríguez, nombre real de la beauty blogger, hizo una transmisión en sus cuentas oficiales, mientras estaba conversando con sus admiradores, uno de ellos le comentó que se parecía físicamente a Wendy, la cual cuenta con mucha popularidad debido a su participación en el reality de Televisa. Sin embargo, la novia de Geros no reaccionó de la mejor forma, pues hizo un comentario que no le gustó a los seguidores, ya que sentenció que ella "sí es mujer", haciendo referencia a que Guevara es transexual.

“No mam*s, yo soy mujer”, indicó Mona al mismo tiempo que realizó una risa nerviosa para después decir: “Se están metiendo en páginas equivocadas porque me dicen comentarios que nada que ver”. Como era de esperarse los fans de la integrante de "Las Perdidas" y miembros de la comunidad LGBTTTIQA+ salieron en su defensa, pues aseguraron que el comentario de la beauty blogger es transfóbico.

Yeri Mua se lanza contra Mona para defender a Wendy Guevara

Una de las celebridades que salió en defensa de Wendy Guevara fue Yeri Mua, quien aseguró que es su amiga desde antes de que estuviera en La Casa de los Famosos México. "La Bratz Jarocha", como es conocida, se lanzó contra Mona, pues explicó que si bien la influencer, de 29 años, no nació siendo mujer, por lo menos no cometió ningún delito, como la integrante del dueto "Mona y Geros", según dio a entender en su cuenta de Twitter.

“Pues si mija, ella no nació mujer pero al menos Wendy no asaltaba casas”, escribió en un primer tuit la polémica creadora de contenido, quien después colocó otra publicación en la que aclaró por qué despotricaba en contra de su compañera del gremio: “Sorry y ni me digan colgada que Wendy es mi amiga desde antes del programa -La Casa de los Famosos México- y la neta me enverg* la gente transfobica”.

Yeri Mua defiende a Wendy Guevara de Mona TW @yerimua

En tanto, la amiga de Wendy y conocida como parte del clan de "Las Perdidas", Evelyn envió una advertencia a Marisol, pues le recordó que su compañera es muy querida y viven en la misma ciudad, León, Guanajuato. “Con Wendy no te metas Mona, de verdad, eh. Mejor metete con tu pinch* pizarrón mal hecho que tienes en el cuerpo, pinch* tatuajes viejos, feos, pero con Wendy no te metas, con la niña no", comentó en una transmisión en vivo.

