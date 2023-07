Violeta Isfel confiesa que cree en los extraterrestres y se declara fan de Jaime Maussan

Conocida por su participación en telenovelas o programas unitarios con personajes juveniles, dramáticos y de comedia, Violeta Isfel es mucho más que la mujer sonriente, talentosa y bien vestida que se hace notar en un escenario. Fuera de estos, Violeta reveló que le gusta aprovechar parte de su tiempo para mirar videos o llenarse de información en torno al fenómeno ovni, sumado a que todo aquello que resulte paranormal o extraterrestre, le impresiona.

Así lo confirmó durante un momento en que atendió a medios de comunicación. Fue ahí cuando Isfel confesó que ella cree con toda certeza que en nuestro planeta existen razas alienígenas y restos de ovnis resguardados por los gobiernos, puesto que sería absurdo que los humanos fuéramos la única raza dominante del universo.

Jaime Maussan ha inspirado ideas en Violeta Isfel. Foto: Especial

La actriz no dudó un segundo en responder afirmativamente a la pregunta sobre sí cree que existan seres extraterrestres. Incluso, confesó que es algo que ella piensa desde niña, época en que generó una gran conexión con sus emociones y este tipo de fenómenos.

"Por supuesto que lo creo y sólo una vez, estaba yo muy chiquita, y desde muy morra le hablaba a la Luna y le hablaba a los astros, estoy como muy conectada con eso, no me han permitido ver nada más que lo que todos hemos visto en video y ahora creer en estas cosas suele ser un poco más complicado, pero en mi corazón sí lo siento", precisó.

Para dejar más claro su punto de vista, abundó sobre su lógica en torno a este tema que apasiona a millones de personas.

Como no podía ser de otra manera, Violeta Isfel se declaró fan del trabajo de Jaime Maussan y añadió que su esposo le hace segunda en la afición por estos temas.

"Maussan es brillante. Mi esposo y yo somos fans de todo eso, cuando estamos descansando la mente del trabajo si vemos todos estos videos de Gaia, los de Maussan y me gusta ver de todo para discernir, no me creo absolutamente todo y en mi corazón sé que hay mucho más", declaró.