"Tú a mí me encantas": así fue como Belinda le confesó a Lupillo Rivera en una cena lo que sentía por él

Fue en 2019 cuando se le vio por primera vez el tatuaje del rostro de Belinda a Lupillo Rivera, por lo que las especulaciones sobre una relación entre ambos no se hizo esperar, aunque en su momento ninguno de los dos habló al respecto, meses después “El toro del corrido” dio detalles de su noviazgo.

Cuatro años después de esa relación, Lupillo Rivera una vez más fue cuestionado sobre su noviazgo con Belinda, y el cantante dio detalles de cómo es que nació su amor, pues ella fue la que dio el primer paso al celarlo aún sin ser nada.

En entrevista con Gabriel Roa, Lupillo Rivera habló de cómo es que nació el noviazgo con Belinda y como ella le hacía comentarios en los que dejaba ver el interés que ella tenía por él.

Pues de acuerdo con “El Toro del Corrido” Beli lo celaba cuando él le lanzaba piropos a las concursantes, pero el no se daba cuenta de las verdaderas intenciones de la cantante.

“Habían ocasiones donde yo giraba la silla y las cantantes estaban guapas las muchachas y yo reaccionaba y luego ella (Belinda) estaba sentada enseguida y empezaba a decir: ‘¿por qué estás diciendo eso?’,oye yo soy soltero y no soy nada tuyo y si a mi me gusta la mujer pues voy a decir qué guapa mujer, ‘no pero a mi no me gusta que digas eso’, ah cabrón dije ahora yo”, comenzó a contar Lupillo.