Shakira revolucionó la tendencia de Wimbledon con su particular estilo

La artista colombiana Shakira sigue dando muestras de su nueva vida de soltera. Tras separarse del ex futbolista Gerard Piqué, la intérprete de “Copa vacía” se mudó a Miami junto a sus hijos Sasha y Milan, y se muestras muy activa en diferentes eventos artísticos y deportivos.

Shakira posando. Fuente: Instagram @shakira

En este marco, este viernes Shakira se hizo presente en la semifinal de Wimbledon y fue una de las testigos de la victoria de Carlos Alcaraz sobre el ruso Daniil Medvédev por 6-3,6-3,6-3. La cantante nacida en Barranquilla asistió al encuentro deportivo acompañada de sus amigas y no tardó en llevarse todas las miradas con su imponente oputfit.

Shakira revolucionó la tendencia del verano

En su llegada a la cancha central del All England Lawn Tennis and Croquet Club, la ex de Gerard Piqué acaparó toda la atención de la prensa internacional presente. Shakira posó ante las cámaras de los paparazis con el bustier con más estilo de esta temporada. Se trató de una prenda estampada y acorde al diseño denim de su vestido oversize, que simulaba una multiplicidad de bolsillos de pantalones de jeans.

Shakira posando. Fuente: Instagram @shakira

El outfit de Shakira fue completado con un bolso de color blanco y unas gafas azules. La intérprete de “Acróstico” revolucionó la jornada con su belleza y gran sentido de la moda y luego trasladó esa revolución a sus redes sociales en donde compartió algunas de las fotografías de su llegada a la semifinal de Wimbledon.

Shakira posando. Fuente: Instagram @shakira

En su cuenta de Instagram, Shakira compartió una serie de fotografías ostentando su outfit y fueron más de 500 mil los likes que lo aprobaron. Además, la ex de Gerard Piqué fue destinataria de muchos halagos que llegaron en forma de comentarios como “Shakira activa en redes me llena de vida”, “Descripción gráfica de ‘mejor sola que mal acompañada’”, “Te alejaste y empezaste a brillar”, “Shakira cada día sorprendiendo más”, “Niña pero tú estás imparable”, “Definitivamente se te ve feliz” y “Una loba en el armario, tenía ganas de salir”, entre otros.

