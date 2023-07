¿Se suicidó por un amor no correspondido? La historia de la bella actriz mexicana que terminó con su vida

En el mundo, han existido muchas actrices que a pesar de haber triunfado en su campo, decidieron terminar con sus vidas debido a distintas situaciones y, lamentablemente, Pina Pellicer fue una de ellas. Nacida en 193 y siendo la tercera de 8 hermanos, fue descubierta por el productor estadounidense Franklin Roosevelt en marzo de 1958, después de ello debutó en el teatro profesional con la obra "El Diario de Ana Frank" y ahí comenzó su exitosa carrera como actriz.

Si bien es cierto que su participación en el cine estadounidense fue mayor, también estuvo inmersa en varias películas mexicanas como lo fue "Macario" (1960), primer filme mexicano que fue nominado a los premios Oscar; también se le pudo ver en otras cintas como "Días de Otoño" (1963), "El Pecador" (1965) entre otras, pero su éxito se vio truncado por una serie de situaciones que la orillaron a terminar con su vida.

La hermosa actriz fue reconocida por sus increíbles actuaciones.

Fotografía: Archivo.

La trágica historia de Pina Pellicer

Después de ser descubierta por el productor Frank Roosevelt, Pina Pellicer tuvo la oportunidad de ser coprotagonista junto a la estrella de Hollywood Marlon Brando en la película "El Rostro Impenetrable" (1961). Este filme marcaría un momento crucial en su vida, ya que los rumores sobre una relación amorosa entre Marlon y Pina se hicieron más fuertes cuando se les veía pasando mucho tiempo juntos dentro del set de grabación y aunque nunca se confirmó nada, testigos afirman que se podía ver que la actriz estaba más feliz y positiva a pesar de los supuestos conflictos que existían en su vida personal.

Se piensa que el breve romance la dejó marcada de por vida.

Fotografía: Archivo.

La realidad es que nunca se supo qué clase de conflictos personales existían en la vida de Pina, ya que ella siempre se mostró muy reservada al respecto y sin importar las veces que se le preguntara por ello, jamás mencionó cuáles eran sus sentires; sea como fuere, los rumores de la epoca afirmaban que Pina supo que Marlon no buscaba una relación formal, por lo que comenzaron a distanciarse.

No me gusta hablar de mis sentimientos, porque si los demás descubren cómo soy, lo utilizarán como armas en mi contra para hacerme daño, explicó Pina Pellicer en una entrevista.

Algunos años después de aquel distanciamiento, la actriz contrajo matrimonio con el hotelero Ramón Naves, pero se separaron pocos meses después argumentando que no estaban preparados para una vida conyugal; después de esa separación se afirma que Pina cayó en una profunda depresión ya que sus expectativas no se cumplieron como esperaba y no pasó mucho tiempo antes de que la joven decidiera ponerle fin a su vida.

A pesar del potencial de la actriz, las críticas hacia ella fueron duras.

Fotografía: Twitter/@sonicxzs

El terrible suicidio de Pina Pellicer

El 5 de diciembre de 1964, instalada en el edificio Pachuca 131, ubicado en la colonia Condesa de la Ciudad de México, Pina Pellicer envió una carta a su amigo de toda la vida Salomón Leiter, a quien conocía desde el teatro universitario. En la carta, se despidió de este mundo y expresó su cansancio, admitiendo que ya no tenía fuerzas debido a las dolorosas desilusiones que había vivido.

Querido, sé que entenderás perfectamente mi cansancio, ya no tengo fuerzas, tal vez nunca hubiera llegado a la desilusión total. Creo en los seres humanos, creo sobre todo en los que me quieren y siento defraudarlos pero no puedo más. Pina, escribió la joven actriz.

Después de aquellas palabras, Pellicer fue hallada muerta dentro de su departamento, se afirma que su muerte fue a causa de suicidio por una sobredosis de barbitúricos, en aquel momento tenía tan sólo 30 años de edad y en realidad nadie conoció las cuasas exactas de aquella profunda depresión que la condujo a atentar en cotra de su vida, lo que sí se sabe es que su sufrimiento constante se vio por fin calmado cuando ella se quedó dormida para siempre.

Póstumamente en 1965 se lanzó la película "El pecador", filme en el cual participó y grabó en julio de 1964.

Fotografía: Archivo.

Después de aquel suceso, Salomón Leiter contó que después de varios días sin saber de Pina finalmente logró ingresar a la casa derribando la puerta y al entrar se encontró con su cuerpo sin vida sobre la cama. En la habitación había tres frascos vacíos: dos de Valium y uno de Neohebaral, por lo que se determinó que la joven se suicidó con una sobredosis.

Es así como los rumores sobre su muerte comenzaron, pero su hermana Ana aclaró que ni ella ni los biógrafos saben realmente por qué la actriz decidió quitarse la vida, desmintiendo las versiones que la relacionaban con supuestos miedos sobre revelar su sexualidad o un amorío tormentoso con Marlon Brando.

Es una mentira que la actriz se suicidó por Marlon Brando.

Fotografía: Twitter/@FilmotecaUNAM

Pina ha sido recordada por sus grandes actuaciones, pero sobre su muerte se ciñe el rumor patriarcal de haberse suicidado por un hombre, cuando la realidad es que nadie nunca pudo comprender la complejidad de su mente ni las vivencias que la acompañaban, por ello se debe tener cuidado al señalar que un amor no correspondido fue el responsable de ello.

