Otro despido en VLA, querido conductor deja el matutino tras 5 años

La producción de Venga la Alegría le dijo adiós a otro de sus colaboradores, se trata de Alejandro Maldonado, quien ha estado conduciendo la sección de yoga desde hace 5 años. El presentador y deportista compartió en sus redes sociales un video en el que anunció su salida de la emisión matutina, la cual ha tenido varios cambios desde principios de año y que al parecer seguirá debido a los nuevos productores que han venido a renovarla.

Alejandro Maldonado deja Venga la Alegría

La mañana de este viernes 14 de julio, el "Yoga teacher" anunció por medio de sus redes sociales que ya había concluido un ciclo en el matutino de Tv Azteca. A diferencia de otros de sus compañeros, el conductor no tuvo la oportunidad de despedirse del público dentro del programa, por lo que en su clip aparece afuera de las instalaciones del foro, las cuales fueron el escenario perfecto para que señalara que es momento de desarrollar otros proyectos profesionales y seguir creciendo.

“Hoy concluye mi paso por Venga la Alegría. Hoy cierro un ciclo. Me voy agradecido. Me voy muy bien, sobretodo, me voy muy convencido de que ha llegado la hora de compartir, de manera muy diferente, lo que he compartido con ustedes durante todo este tiempo”, dijo en un video Maldonado, quien también destacó que a pesar de quedar en buenos términos con la producción sentía impotencia debido a que estaba a unas horas de celebrar su cumpleaños.

“Qué curioso, cierra este ciclo justo un día antes de mi cumpleaños. Mañana cumplo años, cumplo 50 años. Me siento más turbo impotente que nunca, o sea que hay yoga teacher para largo. Nos vemos pronto”, concluyó su mensaje a sus fanáticos, quienes inmediatamente le dejaron mensajes de cariño ante esta situación. Asimismo, sus compañeros como Mauricio Barcelata, Flor Rubio y Curvy Zelma, le escribieron y le desearon suerte para sus próximos proyectos.

Cabe destacar que el anuncio de la salida de Alejandro Maldonado no se dio a conocer dentro del programa de Venga la Alegría, por lo que muchos recordaron que su despido es muy similar al de Annette Cuburu, quien de forma sorpresiva anunció que dejaría el proyecto. De acuerdo a diferentes fuentes, esto sería debido a los nuevos productores, pues Sergio Sepulveda ya no está en la cabeza, y Adrián Ortega estaría haciendo los cambios.