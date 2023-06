Anette Cuburu abandona México tras su salida de “Venga la Alegría”, esto se sabe

La noche del pasado martes 30 de mayo, Anette Cuburu anunció de manera inesperada su salida del “Venga la Alegría” a través de un breve comunicado en el que no ofreció muchos detalles y solo dijo que se vendrían nuevos e importantes retos en su brillante carrera y al día siguiente la querida conductora dejó ver a través de sus redes sociales que abandonó el país, por lo que este hecho dio pie a todo tipo de especulaciones en torno al futuro de la también actriz.

Como se dijo antes, fue a través de un breve comunicado en el que Anette Cuburu anunció su salida del exitoso matutino de TV Azteca después de cinco años formando parte del elenco estelar y aseveró que se va feliz y agradecida por todos los aprendizajes y amistades que se lleva, además, adelantó que estaba emocionada por un nuevo proyecto que tiene en puerta, aunque no reveló quiso ofrecer ningún detalle de lo que se trata pues en su momento harpa el anuncio con bombo y platillo.

“Quiero compartirles que este día cerré un ciclo de 5 años en Venga la Alegría. Les puedo decir que lo único que tenemos seguro en la vida son los cambios y vienen proyectos nuevos y retos importantes que ya estaba lista para emprender. Me voy feliz y agradecida por tan enriquecedora experiencia en mi carrera de 32 años y emocionada por lo que viene, así que ya en su momento les contaré”, señaló Anette Cuburu en su comunicado, el cual cerró asegurando que seguirá sosteniendo la mano de TV Azteca, por lo que quedó descartado su regreso a “Hoy” donde ya estuvo por una temporada.

Anette Cuburu abandona el país tras su salida de VLA

A través de sus historias de Instagram, Anette Cuburu dejó ver que en su primer día alejada de “Venga la Alegría” se tomó el tiempo de pasar un tiempo de calidad con sus hijos Alejandro y Camila, no obstante, un par de horas más tarde presumió que se encontraba en un avión volando hacia Barcelona, España por lo que este hecho causó sorpresa entre sus fans, quienes de inmediato comenzaron a realizad distintas especulaciones sobre el futuro de la también actriz pues se dijo que estas “nuevas oportunidades y retos” de los que habla podrían estar en “El Viejo Continente”.

Anette Cuburu viajó a Barcelona tras su salida de VLA. Foto: IG: anetteoficial

Por otra parte, sus seguidores también señalaron que simplemente podría estar de vacaciones y que estaría aprovechando para relajarse antes de regresar a México y empezar algún nuevo proyecto, por lo que se espera que sea ella misma quien pueda ofrecer más detalles sobre su futuro en los próximos días.

En sus últimas historias, Anette Cuburu presumió que lo primero que hizo en Barcelona fue visitar un conocido mercado donde se encuentra degustando diversos platillos de la gastronomía local y hasta ahora no ha vuelto a tocar el tema de su salida de “Venga la Alegría” y fue Laura G quien dio a conocer que “La Güera” no quiso despedida debido a que no quería llorar tanto, por lo que optó solo por el comunicado.