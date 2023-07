Alan Estrada publicará un libro de su experiencia en el Titán: "estaba arriesgando mi vida"

Ha casado casi un mes de que el mundo entero lamentó la terrible tragedia de la implosión del Titán, un sumergible en el que viajaban cinco personas que perdieron la vida mientras se aventuraban en una expedición para ver los restos del majestuoso Titanic hundido en 1912; aunque siguen saliendo a la luz detalles del incidente, el mundo de la farándula también se ha sumado al accidente y figuras como la de Alan Estrada se han convertido en importantes involucrados.

Tal y como se dio a conocer cuando el Titán a penas se había reportado como desaparecido, él tuvo la oportunidad de sumergiese a más de tres mil metros en el mar para ver los restos del Titanic y según dijo entonces, la aventura estaba cargada de riesgos con los que puso su vida en peligro. Ahora, trascendió que Alan Estrada publicará un libro para contar su experiencia viajando en el sumergible y el momento en el que "estaba arriesgando mi vida".

El libro incluirá varías experiencias de sus viajes. (Foto: IG @alanestrada)

Libro de Alan Estrada; así contará su viaje en el Titán

Hace unos días se dio a conocer que el actor y youtuber está por lanzar un libro en el que contará algunos de sus viajes y las experiencias más insólitas que ha vivido, como es el caso de su expedición a las profundidades del mar. Para ello escribió "Viajar te cambia la vida", en donde uno de los capítulos está dedicado al sumergible que implosionó. Sin embargo, aclaró que la impresión de los ejemplares se dio mucho antes de que el accidente ocurriera.

"El libro se imprimió antes de que esta tragedia pasara, pero justo hay una parte que habla de eso. Son 10 lecciones de vida que yo he aprendido viajando; una de ellas es el miedo y hay un capítulo en el que le dedico a cómo yo enfrenté mis miedos justo con esa inmersión del Titanic porque sabía que era algo en lo que estaba arriesgando la vida", explicó ante un encuentro con los medios retomado por Ventaneando.

En esa misma conversación, Alan Estrada reiteró que lo que realizó en el pasado y lo colocó en la mira hace poco menos de un mes por haber vivido en carne propia no es algo que repetiría nuevamente. "Sería algo que no volvería a hacer, que afortunadamente lo viví. Honestamente fue un viaje muy mágico, que poquísima gente en el mundo puede contar", explicó no sin antes añadir que estuvo muy nervioso en todo momento porque estuvo consciente "del riesgo que estaba yo tomando".

Finalmente, lamentó el accidente que cobró la vida de cinco personas, dos de ellas conocidas del propio Alan Estrada y es que según reveló, estuvo conviviendo con ellos "en las dos expediciones en las que estuve", pero no reveló los nombres de las víctimas. A pesar de ello pidió confiar en las investigaciones para saber qué ocurrió y evitarlo en un futuro.