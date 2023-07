Al ritmo de "Girl like me", Curvy Zelma conquista la televisión bailando igual que Shakira | VIDEO

Zelma Cherem, mejor conocida como Curvy Zelma, volvió a dejar a todos con la boca abierta, pero esta vez no fue con uno de sus reveladores looks, sino con sus movimientos de baile al ritmo de "Girl like me" de Shakira. La conductora de Venga la Alegría Fin de Semana conquistó a los televidentes al unirse al baile de la cantante colombiana y al replicar el mismo outfit de la intérprete, por lo que se ganó algunos "likes" y comentarios positivos de sus admiradores.

La mañana de este sábado, la influencer y experta en moda nuevamente fue invitada a conducir el programa matutino de Tv Azteca, junto a Natália Subtil, quien constantemente es convocada desde que participó en el reality "Quiero Cantar". Además de compartir el foro con sus compañeros, la creadora de contenido se animó a hacer el challenge que lanzó Shakira hace un par de años, cuando estrenó el tema con Black Eyed Peas.

VIDEO: Curvy Zelma se luce como Shakira, con los mismos pasos y look

En un nuevo reto para ver si las "mushashas shulas" podrían ganarle a sus compañeros, Curvy y Natália bailaron "Girl like me", un tema que lanzó la cantante colombiana en 2020 y que se convirtió en tendencia debido a los pasos de su vida musical. La coreografía tiene su grado de complejidad, debido a que son saltos y movimientos muy rápidos, aunque hicieron sudar a ambas conductoras, la que se lució más fue la influecer.

La conductora se luce como Shakira TW @VengaLaAlegria

En el video que la producción compartió en sus redes sociales como Twitter e Instagram se observa cómo mientras Subtil tiene diversos problemas para ejecutar los pasos, Curvy Zelma se muestra más segura y aunque no los hace a la perfección, sus movimientos se ven coordinados y con mucho estilo. "Güey, ¿cómo?, ya no sé que estoy haciendo", gritó Natália al observar que no podía continuar con el ritmo, pero Cherem la animó a seguir.

La también cantante no sólo destacó por su habilidad en el baile, también dio cátedra de estilo, pues estuvo a punto de replicar el look de Shakira en el video. En el clip, la intérprete de 46 años luce un short con unos tirantes en color negro, así como un top de cuello halter rojo, así que Curvy decidió inspirarse en este atuendo y conquistó con una falda con tirantes y una playera de mangas largas con transparencias; asimismo llevó unos calcetines largos negros y unos tenis blancos, igual que la colombiana.