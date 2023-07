Shakira se olvida de Hamilton para salir con el basquetbolista Jimmy Butler

La vida amorosa de Shakira ahora da mucho de qué hablar, ya que se le ha vinculado con diferentes personalidades, el más reciente es con Lewis Hamilton, piloto de la Fórmula 1 con el que aparentemente está saliendo. Sin embargo, se dio a conocer que la cantante colombiana se olvidó de su presunto romance con el corredor para ir a cenar con el basquetbolista de la NBA, Jimmy Butler, con el que también se le había relacionado anteriormente.

La intérprete de "Copa Vacía" se fue a Londres, Inglaterra, para trabajar en nueva música y también para asistir al Gran Premio de Gran Bretaña, en donde Hamilton corrió y se subió al podio. De acuerdo a algunos reportes, la cantante y el piloto estuvieron juntos hace unos días, pues pasaron la noche en un club nocturno de la capital del país. Aunque este encuentro provocó que comenzaran a correr los rumores de un posible romance, ahora se le vio con el basquetbolista.

La cantante colombiana se encuentra en Londres desde el fin de semana IG @shakira

¿Shakira regresó con Jimmy Butler?

El medio Daily Mail publicó unas imágenes de Shakira saliendo del mismo restaurante que Jimmy Butler, integrante de los Miami Heat, equipo representativo de la ciudad en la que vive actualmente. De acuerdo al sitio británico, la cantante originaria de Colombia y el deportista, de 33 años, disfrutaron de una romántica cena en el Novikov Restaurant & Bar ubicado en Londres, por lo que reavivó las especulaciones de que mantienen un romance.

Según relata la crónica del medio británico, la intérprete de "Te Felicito" y la estrella del baloncesto no quisieron ser captados por los paparazzis que ahí se encontraban, así que llegaron con 10 minutos de diferencia. No obstante, un testigo indicó que se veían muy cómodos degustando sushi y bebiendo cócteles. A pesar de que llegaron alrededor de las 10 de la noche, se retiraron aproximadamente a la 1:00 am, y tomaron rumbos diferentes.

Shakira y Butler fueron captados en un restaurante TW @shakirastuff_

“El esquema de seguridad ayudó al coche con chofer de la cantante a salir por la salida de emergencias del restaurante”, puntualizó el Daily Mail, quien logró capturar algunas imágenes de la cantante y del basquetbolista llegando al lugar. Mientras se conoce que Shakira está en Londres debido a que trabaja en nueva música con su equipo y otros artistas, hasta el momento no se sabe el motivo por el cual viajó Butler, por lo que los fans han comenzado a hacer algunas deducciones.

La artista, de 46 años, ya había sido relacionada con el jugador de basquetbol, debido a que se le ha visto en muchos juegos de los Miami Heat y ha que se ha hecho muy cercana a él, revelaron algunos medios. No obstante, supuestamente estaba intentando mantener un romance con Lewis Hamilton, al que también ha visitado en sus carreras en la Fórmula 1, por lo que ahora muchos se preguntan, quién es la persona que le robó el corazón a la colombiana o si solo son amigos.