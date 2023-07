Eduardo Yáñez y Angélica Rivera: tras prohibirle que hable de ella, el actor define su relación con "La Gaviota"

Hace unas semanas te informamos que el reconocido actor, Eduardo Yáñez expresó su molestia después de ser cuestionado por el regreso a las telenovelas de Angélica Rivera "La Gaviota". El actor confesó que tenía prohibido hablar sobre el tema y sobre los planes que tenía la actriz.

En una entrevista, Eduardo Yáñez fue cuestionado sobre el regreso a la actuación de Angélica Rivera, pero dijo que ya tenía prohibido hablar de ese tema, por lo que recomendó preguntarle a ella: "ya me lo prohibió. Tendrás que preguntarle. Yo no tengo derecho de hablar de sus planes", confesó.

Tras varios días de la controversia, el protagonista de telenovelas como "Juego de mentiras", "Corazón salvaje" y "La reina del sur" volvió a hablar ante las cámaras de televisión para aclarar cuál es su verdadera relación con Angélica Rivera, una de las actrices con mayor reconocimiento en nuestro país.

Fue el pasado jueves 13 de julio, en el programa "De Primer Mano", en donde Eduardo Yáñez fue cuestionado sobre si realmente Angélica Rivera le prohibió hablar de ella y de su posible regreso a las telenovelas, tras su repentino retiro de la actuación.

En un tono un poco agresivo, el actor internacional dijo que eso no era cierto y que jamás había dicho que "La Gaviota" le impidió hablar sobre ella. Reconoció que a pesar de la controversia sigue manteniendo una buena relación e incluso la considera su amiga.

"No (se lo prohibió). Esa es onda de ustedes (los medios). Yo jamás he dicho eso y ella jamás me prohibió. Somos amigos", declaró.