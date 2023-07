Sergio Mayer explotó contra Jorge Losa tras asegurar que está siendo beneficiado por la producción de La Casa de los Famosos México. La discusión surgió después de que se dieran a conocer los nominados de esta semana, lista en la que por primera vez quedó sentenciada Wendy Guevara, sin embargo, la celebridad española aseveró que a él no le ha tocado estar en esa posición y fue cuando el integrante de Garibaldi manifestó su descontento.

Después de darse a conocer los que están en la cuerda floja para salir esta semana, los miembros del reality show se sentaron en la mesa para cenar y comenzaron a conversar de quiénes son los que no han estado sentenciados, uno de ellos es Jorge Losa. No obstante, recordó que estuvo a punto de estar en la lista, pero anularon los votos debido al complot que hicieron Sergio y Poncho De Nigris, por lo que el actor, de 57 años, aprovechó para explicar la situación.

Sergio Mayer asegura que Jorge Losa recibe ayuda de la producción

Mayer destacó que para él lo que hizo con el regiomontano no era un complot, porque sólo hizo una referencia hacia Losa, no obstante, nunca dijo qué le daría sus votos ni cuantos puntos les tocaría, a diferencia de María Fernanda Quiroz, conocida como Ferka, y Paul Stanley, a quienes también se les anularon sus sufragios debido a que querían nominar a los ex integrantes de "Solo para mujeres".

"Yo solamente dije 'a mi me encantaría viajar a España'. Eso no es complot, eso no es decir a quién le voy a dar ni qué puntos voy a dar, y a ti te ayudaron. Y lo digo abiertamente, nosotros no comploteamos, ni dijimos 'Vamos a darle a fulano'", mencionó Sergio, quien inmediatamente recibió la réplica de Jorge, que le recordó que él era de ese país e insistió que sí era una conspiración, además le cuestionó que si creía que los de la producción eran "pendej*s".

"Ellos no pueden decir que eso es complot y lo digo aquí, porque lo que hicieron te ayudaron a ti. (...) No son pendej*s, se pasaron de listos. Que ellos lo entendieron (así) y te ayudaron", insistió Sergio Mayer provocando que Jorge Losa dijera "¿entonces yo soy el hijo de quién?", dando a entender que él no tiene relación con los productores de Televisa, como otros, por lo que inesperadamente hizo reaccionar a Emilio Osorio, que es vástago de Juan Osorio.

Jorge Losa niega tener una relación con la producción IG @jorgelosaactor

En tanto, afuera de La Casa de los Famosos México los fans aseguran que Jorge Losa sí está siendo beneficiado por los responsables del reality show. En redes sociales circula la versión de que "Albacete", como es llamado el actor, mantiene una relación con Rosa María Nogueron, miembro del equipo de producción del programa, así que, según los rumores, los retos del líder han sido sencillos para que los gane él y pueda continuar en la competencia.