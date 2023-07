¿Se equivocó? A Wendy Guevara "se le sale" decir que abandonará La Casa de los Famosos: "me voy"

La noche del pasado miércoles se llevó a cabo la gala de nominación de La Casa de los Famosos México donde se dieron a conocer los nombres de las cuatro celebridades que están en riesgo de ser expulsados el próximo domingo, se trata de Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Bárbara y Jorge Llosa, sin embargo, la integrante de “Las Perdidas”, quien es una de las favoritas para ganar el reality, hizo una revelación que causó revuelo en redes sociales.

Han pasado seis semanas desde que inició la competencia y cada miércoles sube la tensión entre los habitantes de la mansión, pues es el día en que pasan al confesionario para nominar a alguno de sus compañeros. Así ocurrió ayer, por lo que los famosos que se encuentran en esta categoría se mostraron consternados y aprovecharon para pedirle al público que vote por ellos.

¿Wendy saldrá de La Casa de los Famosos este domingo?

Después de conocer a las celebridades, Wendy no perdió oportunidad de hablar con sus fans, por lo que se paró frente a una cámara y se sinceró, aclarando que para ella no es tan importante ganar el concurso por lo que no quiere pelearse ni tener conflictos con otros famosos.

“Ustedes me conocen, la gente que me conocen de muchos años saben la persona que soy, para mí no es tan importante ganar algo así y andarme peleando”, dijo la noche del miércoles.

Wendy comenzó a reírse después de lo que dijo | Foto: Captura de video

Sin embargo, momentos después dijo que se iba a ir, pero al parecer era algo que no tenía que decir, pues en su rostro se muestra nerviosismo e incluso se ríe un poco para disimular lo que acababa de mencionar, y aunque en el video que fue difundido en TikTok no se muestra lo que dice posteriormente, internautas no pasaron desapercibido lo que expresó.

“Gracias por mi team infierno, han hecho algo tan chingón, han hecho algo tan bonito y si se salva mi amiguito, mi hermanito Emilio y Sergio me voy…”, expresó.

¿Se confirma la teoría de que abandona la casa?

Hace unos días, comenzó a circular una supuesta lista que revela el orden de cómo irán siendo eliminados los famosos, y en ella se muestra que supuestamente Wendy abandonará la casa, por eso es que el video que se difundió alertó a los televidentes, quienes han argumentado que el programa ya está armado.

Marie Claire Harp (primera eliminada)

Sofía Rivera Torres (segunda eliminada)

Ferka Quiroz (tercera eliminada)

Raquel Bigorra (cuarta eliminada)

Jorge Losa (quinto eliminado)

Mariana ‘Barby’ Juárez (sexta eliminada)

Apio Quijano (séptimo eliminado)

Nicola Porcella (octavo eliminado)

Wendy Guevara (abandona la casa)

Emilio Osorio (noveno eliminado)

Paul Stanley (finalista - cuarto lugar)

Bárbara Torres (finalista - tercer lugar)

Sergio Mayer (finalista - segundo lugar)

Poncho de Nigris (ganador - primer lugar)

La integrante de "Las Perdidas se ha convertido en la favorita del público | Foto: Instagram @soywendyguevaraoficial

Y es que Wendy Guevara se ha convertido en la participante favorita de millones de mexicanos, pues su sincera forma de ser irreverencia y carisma han hecho ganarse el corazón de los espectadores, quienes incluso quieren que sea la ganadora del concurso y se lleve el premio de 4 millones de pesos.

