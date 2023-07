El comediante "Chuponcito" fue vinculado a proceso por acoso sexual

Este jueves 13 de julio se dio a conocer que el comediante José Alberto “N” conocido públicamente como “Chuponcito” enfrentará las acusaciones por delito de acoso sexual contra su exmánager Carla “N”, quien hizo la denuncia hace un año y que este 2023 ya enfrentará los cargos en proceso.

El comediante había recibido la demanda meses atrás, pero fue hasta este día que las autoridades revelaron que el actor quien interpreta al famoso payaso ya tenía los recursos de amparo agotados y tendrá que enfrentar su proceso, pero se presume que este será en libertad, aunque los abogados de la presunta víctima aseguran que realizarán lo necesario para que sean en prisión.

Recibió la demanda desde el 2022. Captura de pantalla IG/chuponcitoflores07

Desde que se interpuso la denuncia los abogados de Carla “N” han buscado que su clienta sea atendida en su proclamación de justicia, por lo que desde el mes de mayo quienes defienden su caso explicaron a medio de comunicación que José Alberto “N” ya no tenía manera de ampararse, pero quienes luchan por la libertad del comediante puntualizaron es que harán lo fundamental para ayudar al famoso.

“Chuponcito” no estará privado de su libertad

Una de las cosas que se mencionaron en la audiencia que se realizó en las salas de oralidad a las que se presentó “Chuponcito” a la cual acudió con un amparo es que el proceso se llevará a cabo en libertad, esto dictaminado por un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Es famoso por su personaje. Captura de pantalla IG chuponcitoflores07

Además, se conoce que no tendrá amonestación alguna por las veces que no acudió a comparecer frente a las autoridades, pero lo que sí tendrá que hacer es acudir cada semana a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares para firmar documentos y la segunda es no estar cerca de la victima ni tratar de establecer comunicación por ninguna vía con la afectada.

En un video difundido en Twitter por Televisa Espectáculos se aprecian las primeras declaraciones de “Chuponcito” tras salir de los juzgados de control y expresó que se encuentra bien y tranquilo, también agregó que confía en Dios para que su proceso legal termine en lo mejor y no quiso dar más declaraciones.

“Estoy confiando en Dios siempre, confiando en Dios y gracias porque hayan venido, todo con mi abogado, por favor, Dios es justo y eso confió, confío en las autoridades”, dijo.

SEGUIR LEYENDO

El comediante "Chuponcito" fue vinculado a proceso por acoso sexual

"Chiquimarco", exárbitro mundialista, fue vinculado a proceso por presunta violencia familiar