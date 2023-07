Es considerada la segunda mejor película de la historia y puedes verla en Netflix

Considerada una de las mejores películas de la historia, probablemente de manera merecida, "El Padrino" ocupa el 2do puesto en el famoso ranking de IMDb, solo detrás de "Cadena Perpetua". Sin lugar a dudas, este clásico es una obra maestra que debes ver al menos una vez en la vida. Aunque en LetterBoxd se sitúa en el séptimo lugar y en la lista de Sight & Sound un poco más abajo, en el puesto doce, sigue siendo una película que perdura en el tiempo y se mantiene como una de las más influyentes.

Para ver la película dirigida por Francis Ford Coppola, hay varias opciones. Se puede encontrar en plataformas populares como Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max. A pesar de haber transcurrido más de medio siglo desde su lanzamiento, la historia trágica y familiar de "El Padrino" sigue resonando en la audiencia, cautivando a nuevas generaciones con su brillante narrativa y actuaciones excepcionales.

Portada de la cinta. Foto: Paramount Pictures.

¿De qué trata la película "El Padrino"?

La película narra la historia de la familia Corleone, una poderosa familia de la mafia italoamericana. Ambientada en la década de 1940 y 1950 en Nueva York, la trama se centra en Don Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando, quien es el patriarca de la familia y líder respetado de la comunidad criminal.

La historia comienza con la boda de la hija de Don Vito, y a medida que avanza, se revelan los entresijos del mundo del crimen organizado. Don Vito Corleone es un hombre astuto y calculador, conocido por su habilidad para hacer "ofertas que no se pueden rechazar". La película explora su vida familiar y su relación con sus hijos, especialmente con su hijo menor, Michael Corleone, interpretado por Al Pacino.

La historia comienza con la boda de la hija de Don Vito. Foto: Paramount Pictures.

A medida que la trama se desarrolla, se producen rivalidades y luchas de poder entre las diferentes familias de la mafia, lo que desencadena una serie de eventos violentos y traiciones. Michael, inicialmente un joven ajeno a los asuntos criminales de su familia, se ve inmerso en el mundo oscuro y peligroso de la mafia y se convierte en un personaje central en la historia.

"El Padrino" es una película que explora temas como la lealtad, el honor, la venganza y los dilemas morales. Muestra cómo la familia Corleone está dispuesta a proteger sus intereses y cómo se ven afectados por las circunstancias y las decisiones que toman. La película retrata un mundo complejo y brutal, donde el poder y la violencia van de la mano.

Es importante destacar que "El Padrino" es más que una simple historia de crimen. La película profundiza en los personajes, sus motivaciones y los conflictos internos que enfrentan. A través de un guion magistral y una dirección brillante, la película nos sumerge en un universo fascinante y nos hace reflexionar sobre la moralidad, la ética y las consecuencias de nuestras acciones.

Con su cautivadora trama, actuaciones icónicas y una cinematografía impresionante, "El Padrino" ha dejado una huella imborrable en el cine. Es una obra maestra que ha influido en generaciones de cineastas y sigue siendo una referencia obligada para cualquier amante del séptimo arte. Así que, si aún no has tenido la oportunidad de verla, no esperes más y adéntrate en el mundo implacable de la cinta.

