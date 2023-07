Jungkook de BTS podría visitar México con su tour mundial, esto se sabe

Desde hace algunas semanas se confirmó que Jungkook de BTS haría su debut solista a finales de este mes, por lo que se ha especulado que para promocionar su trabajo en solitario podría realizar una gira mundial, ya que aún demorará en ingresar al servicio social obligatorio de su país natal, Corea del Sur.

De acuerdo con el ARMY, nombre del fandom de los Bangtan Boys, el intérprete de "Euphoria" se estaría preparando para empezar un tour por todo el mundo, pues ciudades como: Berlín, Londres, París, Nueva York y Los Ángeles están repletas de la publicidad de su nuevo material "SEVEN".

En diversas ciudades, han anunciado el nuevo disco de Kookie. (Créditos: Twitter / @kookmimi13)

¿Jungkook de BTS visitará México?

Hasta el momento, la promoción del disco "SEVEN" no ha sido localizada en la Ciudad de México, pero los seguidores mexicanos no descartan que Jungkook regresará a nuestro país muy pronto, pues México es uno de los lugares que más apoya a BTS en todo el mundo.

"Estoy segura de que se viene un tour mundial", "¿Será posible una gira mundial de Jungkook?", "No estoy lista para un tour de Jungkook, pero ojalá que venga a LATAM" y "No puedo esperar para una gira mundial en 2024, ayuda", fueron algunas reacciones del ARMY en redes sociales.

(Créditos: Twitter / @kookmimi13)

¿Qué países podría visitar para su gira mundial?

Suga es el único de los miembros de BTS que ha ofrecido una gira tras el lanzamiento de su disco solitario, por lo que hay grandes esperanzas de que Jungkook haga lo mismo. Aunque nada ha sido confirmado por la agencia de la estrella K-Pop, Big Hit, las localidades donde han sido colocados los promocionales de "SEVEN" son:

Seúl, Corea del Sur

París, Francia

Londres, Inglaterra

Berlín, Alemania

Los Ángeles, California

San Francisco, CA

Ciudad de Nueva York, Nueva York

Chicago, IL

Dallas, TX

Bangkok, Tailandia

Ante esto, el ARMY ha llegado a la conclusión de que pronto anunciarán una pequeña gira mundial que podría contemplar países de Europa, Asia y Estados Unidos, pero no descartan que el maknae llegue a lugares de Latinoamérica.

(Créditos: Hybe)

PAL