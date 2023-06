Entre lágrimas, Daniel Bisogno relata cómo se despidió de su hija antes de entrar a quirófano: "¿Cómo iba a dejar a Michaela sin su papá?"

Este jueves 8 de junio, se transmitió la primera parte de la entrevista que Pati Chapoy le hizo a Daniel Bisogno luego de salir del hospital tras haber sido diagnosticado con várices en el esófago, el polémico conductor comenzó a contar a su jefa y amiga como es que comenzó todo su calvario, pues es algo que desde hace varios años trae arrastrando.

Bisogno relato la ocasión en la que creyó tener VIH, sin embargo, gracias a Dios todo resultó ser un mal diagnóstico, por otra parte, esta no sería la prueba más difícil a la que se enfrentaría el conductor de Ventaneando pues luego de estarse desangrando por dentro, Daniel tuvo que ser intervenido de emergencia por lo que antes de entrar a quirófano se despidió de su hija Michaela a quien no sabía si iba a volver a ver.

¿Daniel Bisogno creyó que iba a morir?

El conductor de Ventaneando narró que se dio cuenta que no estaba bien su salud cuando entró al baño y evacuó coágulos de sangre, eso sucedió antes de salir al escenario con Lagunilla mi Barrio, un viernes por la tarde luego de salir de TV Azteca.

Debido a lo anterior, el conductor le habló a la madre de su hija para que le hiciera favor de llamarle al doctor que atiende a su hija, fue entonces que el experto en salud pidió que el conductor fuera al otro día al nosocomio.

Al otro día, Bisogno recuerda que se levantó y ya se iba a preparar para irse al doctor cuando vomitó sangre, fue entonces que volvió a llamar a su exesposa para pedirle que lo llevará al nosocomio pues seguramente lo iban a hospitalizar.

Lo más fuerte, para Daniel Bisogno apenas comenzaba, pues al llegar al doctor, éste le fue claro y le dijo que el panorama no era nada bueno por lo que tenía que ingresar a urgencias.

“Cuando entramos a urgencias, veníamos Christina, Michaela y yo, yo no podía dejar de pensar en que en una de esas yo no iba a salir, porque uno no tiene la vida comprada y en lo primero que pensé fue en mi Michaela”, reveló Bisogno

Foto: Ig @bisognodaniel

Así se despidió de su hija Michaela antes de entrar a quirófano

Antes de entrar a la sala de urgencias, el mayor miedo para Daniel Bisogno fue el no volver a ver a su hija ni poder abrazarla pues sabía bien que su vida corría peligro.

Fue entonces que el polémico conductor de Ventaneando, se tomó unos minutos para despedirse de su hija en dado caso que las cosas no salieran bien dentro de la sala de emergencias y entre lágrimas recordó el difícil momento en el que sus últimas palabras hacia su hija fueron “te amo con todo mi corazón mi nena”.

“Tuve el tiempo de decirle: ‘ven gordita, papito va a entrar al hospital, pero no quiero que nunca se te olvide que jamás vas a encontrar a una persona que te haya amado tanto como yo y que tu me hiciste la persona más feliz del mundo al llegar a éste, quiero que seas feliz, quiero que siempre te rías, quiero que estés contenta, quiero que tengas la oportunidad de buscar todos los ridículos que hizo tu papá, porque en algún momento que te sientas triste cuando estés más grande, a lo mejor te vas a reír y vas a decir mi papá era chistoso y que sepas que eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida y que nada me dolería más en el mundo que no volver a verte,a abrazarte, me hiciste el hombre más feliz del mundo…’, me ha costado trabajo educar a mi niña por que es muy difícil predicar con el ejemplo, me ha costado trabajo decirle cuál es el camino por que todavía no lo descubro yo, pero el único camino que debe seguir es el de ser feliz…” dijo Bisgono

Foto: Ig @bisognodaniel

Luego de esto, el integrante de Ventaneando recuerda que abrazó a su hija fuertemente y cuando se subió a la camilla él veía a lo lejos a Michaela con su muñequita, momento que difícilmente olvidará.

“Yo veía a la Michaela alejarse de mí, yo no sabía si era momentáneo o era para siempre, tiene 7 años mi niña y decía…’¿cómo la voy a dejar a los 7 años sin su papá?”, contó Bisogno

Este viernes será la tercera parte de la entrevista con Daniel Bisogno quien relatará cómo vivió los días luego de entrar a quirófano y de que su salud fuera un tema de interés nacional.