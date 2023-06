Daniel Bisogno confiesa que se hizo una prueba de VIH y salió positiva: "En ese momento me suelto a llorar"

Luego de haber estado hospitalizado y muy delicado de salud, Daniel Bisogno reapareció y platicó con su jefa y amiga Pati Chapoy en exclusiva para Ventaneando, el polémico conductor, contó a la periodista cómo comenzó toda la situación que lo llevó a parar al nosocomio durante varios días.

Y es que, de acuerdo con lo que narró Bisogno esto no es algo nuevo, ya que todo comenzó desde hace varios años, luego de haberse separado de la madre de su hija su salud comenzó a mermar, por lo que su doctor de cabecera le pidió que se hiciera análisis incluso de VIH.

De acuerdo con el propio Daniel Bisogno, luego de mucho tiempo que comenzó a sentirse muy débil, incluso cuando inició la obra de teatro “Lagunilla mi barrio” relató que estuvo a punto de desmayarse de la debilidad sin saber por qué.

Debido a lo anterior se hizo análisis y además de salir con defensas bajas, también arrojó que el conductor tenía amebas, sin embargo, el tratamiento que le dieron fue muy fuerte lo que provocó que se sometiera a más estudios.

“El doctor me dice hay que hacerse exámenes de todo y de todo es de todo, entonces, me hicieron ultrasonido de hígado, me pide el doctor que me haga prueba de todo incluida VIH…”, comenzó a relatar Bisogno