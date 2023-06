Desde la playa, la ex de Luis Miguel se llevó todas las miradas con el traje de baño ideal para el calor

La reconocida modelo Mollie Hannah Gould sigue dando de qué hablar cada vez que comparte contenido en sus redes sociales. A sus 24 años es considerada una de las mujeres más hermosas del mundo y eso le ha valido destacarse en el mundo de la moda y como rostro promocional de las más destacadas marcas.

Mollie Hannah Gould posando. Fuente: Instagram @foreveramollie

Mollie Hannah Gould tuvo un gran salto a la fama luego de integrar el coro del artista mexicano Luis Miguel y transformarse en su novia. Ambos formaron pareja en 2018 pero el fin del amor llegó tres años después. Desde entonces cada uno siguió su camino y la joven modelo ha sido e mucho interés para la prensa dedicada al espectáculo.

Lejos de las polémicas, la joven enfocó su tiempo en su profesión y por eso hoy ostenta un gran presente. En las redes sociales es toda una influencer de la moda internacional y en su cuenta de Instagram acumula más de 82,7 millones de seguidores a quienes consiente con imágenes y videos en los que modela trajes de baño, vestidos y las prendas que se transforman en tendencias.

El posteo de Mollie Hannah Gould en Instagram

En las últimas horas, la ex de Luis Miguel volvió a llevarse todas las miradas con una nueva publicación en sus redes sociales. Mollie Hannah Gould compartió un breve video en sus historias en el que lució el traje de baño ideal para el calor. La prenda elegida, de color blanco, se destacó por sus delgados lazos a los costados, permitiendo que su cuerpo estilizado sea protagonista también.

El posteo de Mollie Hannah Gould en su cuenta de Instagram revolucionó a sus seguidores que no dudaron en aprobarlo con sus likes. Esta no es la primera vez que la modelo comparte contenido de este estilo, por lo que no es ninguna novedad encontrar en sus redes sociales comentarios como “Absolutamente hermosa”, “Muy dulce y sensual”, “Bellísima”, “Que nivel de mujer”, “Hermosa princesa” y “Eres increíble”, entre otros.

