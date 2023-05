La ex de Luis Miguel modeló el traje de baño más chic de todos

Todo parecía indicar que la bailarina estadounidense, Mollie Gould había dejado en el olvido a Luis Miguel, pero no puede evitar ser tildada como una de sus ex. Actualmente, la joven de 24 años (7 de febrero de 1999) es nuevamente recordada debido a que El Sol de México vive un nuevo romance ampliando la lista de mujeres que pasaron por su vida.

Mollie Hannah Gould y el cantante nacido en Puerto Rico se conocieron cuando la despampanante rubia formó parte de staff de coristas e las presentaciones de Luis Miguel. La relación amorosa entre ambos comenzó en 2018, pero luego de tres años, en mayo de 2021 pusieron punto final a su noviazgo. Incluso llegaron a vivir juntos pero el intérprete la echó de su casa cuando todo terminó.

Mollie Gould posando. Fuente: Instagram

Mollie Hannah Gould, no solo cuenta con una hermosa voz. No por nada mantuvo esta intensa relación con Luismi. A menudo se suele mostrar con atuendos para el infarto en las redes. Dueña de una figura escultural, esculpida a base de buena alimentación y ejercicio, no deja que nadie dude de que su figura recorre el mundo en cuestión de minutos.

Desfilando en lencería, Mollie Hannah Gould subió las temperaturas

A pesar de los que dirán, Mollie Gould ha logrado captar la atención del público. Su rostro perfecto es ideal para portar la ropa de las marcas que la visten. En esta oportunidad sin embargo los créditos son solo de ella y su talento.

En las últimas horas, Mollie Hannah Gould volvió a llevarse todas las miradas con un posteo en sus redes sociales. La joven posteó en sus historias de Instagram un video en la que se luce en un traje de baño ideal para la playa. La prenda elegida es de dos partes en colores blancos con detalles que le permitió ostentar su estilizado cuerpo y demostrar, una vez más, por qué es considerada una de las mujeres más bellas del mundo.

