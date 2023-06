Conciertos vía streaming: BTS y K-Pop, los reyes de las transmisiones

Los conciertos vía streaming durante la pandemia dieron mucho de qué hablar por no poder contar con la convivencia y euforia que sí se tiene en un recinto en vivo, sin embargo, ahora cobran cada vez más fuerza las proyecciones de shows musicales en las pantallas cinematográficas que ofrecen una alta calidad de sonido y en ocasiones, permite ver a artistas de manera única, esto ha cambiado.

Especialmente cuando se trata de K-Pop, uno de los géneros en tendencia y que, por la distancia con Corea, es limitada la presencia de estas bandas en México, pero gracias a este tipo de transmisiones, más miles de fanáticas de este sonido han podido disfrutarlo. Tan sólo, en 2022 el concierto de BTS como parte de su gira “Permission To Dance”, logró reunir a 400 mil seguidoras de la agrupación en los más de los 25 complejos donde se ofrecieron funciones tanto en salas normales como VIPs. Siendo el segundo sábado más redituable en la taquilla, 120 millones de pesos, tras “Avengers: Endgame” en la taquilla.

En ese entonces las restricciones aún estaban vigentes y las army se reunieron para disfrutar el concierto, pese a la sana distancia y el ambiente fue auténtico.

Pero este formato no es post pandemia, tiene más de 10 años en cartelera, forma parte de la marca Más que cine, la cual inició operaciones en 2010, transmitiendo ópera.

“Lo primero que llegó (a las pantallas) fue el Met de Nueva York y esto abrió el interés de mucha gente que quería ver ópera en el cine. De ahí se empezaron a abrir varias oportunidades con artistas, sellos discográficos y promotores”, contó Marco Damián García, gerente de contenidos alternativos de Más que cine, la cual también ofrece mundiales, box o documentales de artistas.

(Créditos: Facebook / BTS)

El año pasado presentaron 30 conciertos y en lo que va de este 2023, llevan seis, esperan exhibir más de 20. Ya sin restricciones, el ambiente es totalmente de fiesta y seguro, porque la gente canta, baila y hasta puede sentarse para disfrutar de sus combos en la sala de cines.

No sólo los millennials y centennials han sido conquistados por esta forma de disfrutar la música, ya que la generación X y boomer también ha asistido a las presentaciones que han transmitido de Metallica y Coldplay, el primero logró reunir a más de 22 mil personas y el segundo a más de 70 mil, lo mejor, según García, es que ven la convivencia sana entre generaciones.

Para la próxima presentación de Roger Waters con su gira “This Is Not A Drill En vivo” desde Praga, esperan recibir a familias enteras en las salas: “En este tipo de conciertos hay una mezcla interesante entre padres e hijos. Me parece que es un momento importante, porque es un ambiente muy seguro, es ir a un concierto con toda la logística, pero desde la sala, a dónde llegas y tienes el estacionamiento, acceso a una plaza, baños limpios y el ambiente es muy familiar”, agregó.

Hasta ahora el K-Pop es el rey de las transmisiones, pero al ver el éxito del reguetón y el regional en las plataformas musicales, ya están en conversaciones con disqueras, promotores y artistas para que transmitan shows de estos géneros, esperando tengan la misma respuesta.

(Créditos: Facebook / BTS)

México fue el segundo país, detrás de Japón, con más asistentes al concierto de BTS.

El evento Coldplay: Music of The Spheres en vivo tuvo 77 mil 554 asistentes.

Mientras que la edición especial de Coldplay: Music of The Spheres convocó a 47 mil 356 asistentes en las salas 4DX y Screen X.

El concierto Metallica: 72 Seasons reunió a 22 mil 701 asistentes.

3 de junio presentaron SUGA | Agust D Tour D-Day.

17 de junio exhibirán BTS: SUGA: Road to D-Day J-Hope In The Box.

PAL