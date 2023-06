Michelle Rodríguez habla de las nuevas temporadas de "40 y 20", destapa si pidieron aumento o no

En las últimas semanas, el programa de televisión, "40 y 20" ha estado en boca de todos después de que sus protagonistas Jorge "Burro" Van Rankin y Michelle Rodríguez hablaran sobre la "cancelación" de las nuevas temporadas al no llegar a un acuerdo sobre los ingresos que iban a recibir.

En distintas entrevistas, los actores más famosos de la serie de Televisa dejaron importantes mensajes que ventilan que no estaban de acuerdo con los sueldos que recibían después del éxito que ha conseguido la producción. Al parecer este fue el motivo por el que las siguientes temporadas se encuentran congeladas.

Este miércoles 7 de junio, Michelle Rodríguez, una de las actrices más famosas en la actualidad, concedió una entrevista para el programa matutino Sale El Sol en donde fue cuestionada sobre la controversia que surgió sobre los sueldos que recibían en la serie "40 y 20".

Al ser cuestionada sobre si existió un complot para exigir mejores ingresos, la estrella de Televisa dijo que el rumor le da mucho risa ya que las cosas no fueron así. Reconoció que actualmente no está grabando la serie y cuando lo lleguen a hacer se sentarán a negociar.

"Me da mucha risa. Yo no tenía idea. Ahorita no estamos haciendo "40 y 20". No es tema, cada vez que renovamos contrato se hacen negociaciones", contó.