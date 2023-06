El Show: Crónica de un Asesinato | ¿Quiénes es quién en el documental sobre el asesinato de Paco Stanley?

Este miércoles 7 de junio se estrenó el documental "El Show: Crónica de un Asesinato", el cual es un programa en el que se dan más detalles del asesinato de Paco Stanley. A pocas horas de haberse revelado, ya ha dado mucho de qué hablar, sin embargo, muchas personas, sobre todo las jóvenes, no recuerdan quienes fueron los protagonistas de este caso que aún tiene muchas incógnitas, debido a que aún no queda claro que fue lo que provocó el ataque.

En el marco de la conmemoración de los 24 años del fallecimiento del conductor de "Pácatelas", la plataforma de Vix Plus liberó el documental especial que hizo para hablar de la muerte del presentador, quien perdió la vida en un ataque armado en 1999. En esta crómica se recopiló las declaraciones de diferentes personalidades, desde aquellos que fueron colaboradores y amigos cercanos a Stanley, así como los implicados en el caso.

¿Quiénes aparecen en el documental El Show: Crónica de un Asesinato?

La narrativa gira en torno a Francisco Jorge Stanley Albaitero, nombre real, quien fue un conductor, humorista y actor de televisión que se volvió muy famoso debido a programas como "Sonrisas y Sorpresas", "La carabina de Ambrosio", "Ándale", "Una tras otra", y "Pácatelas", por mencionar algunos de sus proyectos en la pantalla chica. A pesar de que era muy querido, se presume que consumía y llegó a distribuir drogas, por lo que su vínculo con el crimen organizado es una de las hipótesis de su asesinato.

Asimismo, su ex colaborador Mario Bezares también dio sus primeras declaraciones, pues no sólo trabajó con Paco Stanley por varios años, también fue vinculado en el caso de su muerte. El presentador de televisión se encontraba con él momentos antes de que ocurrieran los disparos afuera del restaurante "El Charco de las Ranas", por lo que se le relacionó con el asesinato y fue ingresado a prisión por alrededor de un año y medio.

Foto: Especial

Paola Durante es otra de las personalidades que hablaron sobre el fallecimiento del padre de Paul Stanley. La modelo originaria de Uruguay, fue parte del programa "Una tras otra" y en entrevistas aseguró que en algunas ocasiones había recibido algunas propuestas sentimentales por parte del presentador. La celebridad también fue señalada como posible responsable del ataque a Paco, así que pasó alrededor de dos años en prisión.

Asimismo, el político Cuauhtémoc Cárdenas, que era jefe de gobierno del DF, y Emilio Azcárraga Jean, dueño de Televisa, y Ricardo Salinas Pliego, empresario de TV Azteca, fueron convocados para hablar en el documental. También están sus amigos Luis de Alba y Benito Castro, quienes han dicho fuertes declaraciones sobre el consumo de drogas del comediante. Brenda Bezares, Alfredo Adame, Álvaro Cueva, Jorge Garralda y Lilly Téllez, son otros de los nombres que destacan dentro de la producción.