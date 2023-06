La fuerte pelea entre Jimin y Jungkook de BTS donde el maknae terminó llorando

Las estrellas de K-Pop Jimin y Jungkook de BTS son muy buenos amigos, pero esto no evita que de vez en cuando tengan diferencias en algunos temas. De hecho, es común que todos los miembros se peleen debido al tiempo que pasan juntos. Por esta razón, el "Golden Maknae" contó de la vez que se peleó con su hyung y lloró.

¿Por qué se peleó Jungkook con Jimin de BTS?

Según reveló el cantante de los Bangtan Boys durante una transmisión en vivo con sus fans por la plataforma de Weverse, Jimin lo regañó por su tono de voz, pues no le parecía correcto que le hablara tan fuerte al resto de los integrantes. En ese entonces, Jungkook era muy joven, ya que aún eran aprendices, por lo que aseguró no se dio cuenta de que su compañero tenía toda la razón.

"Era más joven, ni siquiera recuerdo cuál era mi estilo de hablar en ese entonces, pero la pelea llegó hasta el punto en que incluso el angelical Hobi-hyung se molestó. No es que mi forma de hablar fuera mala, sino que tenía mal genio, así que, por eso, mis hyungs me dijeron que me detuviera", detalló el intérprete de "Euphoria" a sus fans, conocidos como ARMY.

(Créditos: Captura de video)

Más tarde, mencionó que él también estaba triste y molesto, así que se puso a llorar tras la pelea. "Tenía mi orgullo y pensaba que también había partes en las que yo tenía razón. Así que mientras hablábamos, también me molesté. Así fue como sucedió. Así que Jimin-hyung dijo, 'De ahora en adelante no cuidaré de ti, haz lo que creas que debes hacer' y se marchó", agregó el más joven de los miembros a sus seguidores.

¿Cómo se reconciliaron Jimin y Jungkook?

Luego de la pelea, Jungkook señaló que estuvo por un tiempo en la sala de prácticas, pero cuando decidió marcharse a su dormitorio comenzó a caminar y caminar hasta que no sabía dónde estaba. Se encontraba tan triste y molesto, pero no paraba de llorar, por lo que decidió hablarle a Jimin, con quien inmediatamente habló y posteriormente se encontró. "Subimos a la azotea y hablamos los dos... En este punto, ambos ya no estábamos enojados. Le dije que lo sentía y que lo haré mejor de aquí en adelante, nos dimos un abrazo de felicidad y luego entramos al dormitorio", reveló.

PAL