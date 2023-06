Jorge "Burro" Van Rankin destapa cuánto ganaba en "40 y 20", fue el motivo de su salida

En las últimas semanas, Jorge "Burro" Van Rankin ha estado en boca de todos después de exhibir que fue despedido de manera sorpresiva del programa de televisión "Miembros Al Aire", del cual formó parte del elenco por más de 14 años, lo que representa una dura baja para el elenco estrella.

Ahora, en un reciente encuentro con los medios de comunicación, el también comediante rompió el silencio para hablar sobre los ingresos que tuvo como protagonista de la serie de televisión "40 y 20", lo que inmediatamente desató polémica pues al parecer no estaba del todo de acuerdo.

En una reciente entrevista compartida por "De Primera Mano", Jorge "Burro" Van Rankin se lanzó de fuerte manera por los ingresos que le dejaba su colaboración en "Miembros Al Aire" y como protagonista de la serie "40 y 20". Al parecer ese fue uno de los motivos de la reciente polémica.

Sin guardarse nada, el también exconductor de "El calabozo" dijo que tenía más de 14 años como integrante del elenco del programa de Unicable y en todo ese tiempo solo le subieron 2 mil pesos. Confesó que gran tiempo siguió como conductor por ser una "terapia de grupo".

"Ya llevaba yo 14 años, no interesa estar más en 'Miembros al Aire', 14 años me pagaban una... Me subieron 2 mil pesos", contó.