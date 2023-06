Angelina Jolie revela que Brad Pitt ejerció violencia económica para silenciarla por maltratar a sus hijos

Tras ser una de las parejas favoritas de Hollywood, hoy Angelina Jolie y Brad Pitt enfrentan una intensa batalla legal en la que la actriz ha señalado a su expareja de violencia. Esta vez se reveló que el actor habría intentado silenciarla sobre el episodio en el que agredió a uno de sus hijos, esto reteniendo el dinero obtenido por la venta del viñedo francés que compraron juntos.

La defensa del actor presentó documentos con los que señalan a Jolie de no vender la mitad que le corresponde del viñedo a su exesposo como una forma de “venganza”, esto luego de un fallo a favor de Brad Pitt donde un juez le otorgó la custodia compartida de sus seis hijos, decisión que se revocó meses después.

Brad Pitt y Angelina Jolie anunciaron su separación en 2019. Foto: IG @bradpittofflcial

Una fuente cercana a la estrella de “Maléfica” Indicó a Page Six que la actriz no habría cancelado el acuerdo de venta, todo habría sido un plan de Pitt por tratar de evitar que hablara del episodio de violencia contra ella y sus hijos donde intentó “asfixiar y golpear” a uno de ellos durante un vuelo privado. Detallaron que él no quiso completar la venta ya que la condición era que no se hablar sobre el tema.

"Exigió que se retuvieran 8.5 millones de dólares -pago que se realizaría por la venta de la bodega- para obligarla a guardar silencio”, dijo la fuente cercana la actriz. Por otro lado, un amigo cercano a Pitt salió en su defensa y calificó de “engañosa” la declaración afirmando que él habría pedido a Jolie que firmara un NDA comercial estándar por la compra de la bodega, algo que se hace con bienes de ese valor.

Acusaciones contra Brad Pitt

Desde que la pareja anunció su separación definitiva en 2019 lo que parecía una historia de amor sacada de una película de Hollywood se convirtió en un tormento para ambos, pues comenzó una batalla legal por la custodia de sus hijos y el viñedo francés que compraron cuando estaban juntos.

En documentos presentados por Angelina Jolie detalló el momento en que el que el protagonista de “Tren Bala” la habría agredido durante una discusión que se desató, supuestamente, porque ella era muy “permisiva con sus hijos". "Pitt agarró a Jolie por la cabeza y la sacudió y luego la agarró por los hombros y la volvió a sacudir antes de empujarla contra la pared del baño", se lee en la demanda.

"Cuando uno de los niños defendió verbalmente a Jolie, Pitt se abalanzó sobre su propio hijo y Angelina lo agarró por detrás para detenerlo. Los niños se lanzaron sobre él y todos trataron valientemente de protegerse”, detallan en el documento retomado por la revista Quien donde también mencionan que Pitt habría “asfixiado” a uno de los niños para después golpear a otro en el rostro.