Talina Fernández confesó en VIDEO los rituales que hizo en santería, ¿así ganó fama?

Talina Fernández dejó un gran vacío en el corazón de sus familiares y de millones de personas que conocían su trabajo como periodista, pues no por algo era identificada como “La dama del buen decir”, pues además de ser una persona muy educada y culta que siempre tenía algún dato con el que cautivar a la gente.

Aunque pocos sabían Talina Fernández perteneció por un periodo de su vida a la religión yoruba, popularizada como “Santería”, en una de las invitaciones que tuvo para formar parte del programa “La Saga” de Adela Micha, ahí externó hasta donde llegó y que es lo que tuvo que hacer para sumarse.

“Yo me hice el santo, la gente está muy equivocada y confundiendo, mira hubo dos momentos de esclavitud, eran barcos holandeses y aventaban a nigerianos, chinos venían en el barco y venía gente del Congo; la gente del Congo y la gente de Nigeria no tenían la misma religión, los chinos menos. Se tardaban los barcos tres meses cuatro meses, en la santería que no se llamaba Santería era la religión Yoruba es animismo, todo tiene alma”, es lo primero que explica en su participación en el programa.