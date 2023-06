VIDEO: Él es el grupero que después de ser señalado por violencia fue rechazado por millones de personas

Fue en 2021 cuando la carrera de Remmy Valenzuela dio un giro inesperado, pues de ser considerado dentro de los mejores cantantes del regional mexicano, un pasaje oscuro se apoderó de su carrera profesional, ya que fue involucrado en temas delictivos y acusado por presunta agresión física por parte de uno de sus familiares.

Remmy Valenzuela fue acusado por golpear brutalmente a su primo Carlos Buelna, quien lo demandó pues también violentó a su novia, la pareja sentimental acusó al grupero y por un tiempo se fue de la escena sin decir adiós, en ese momento los fanáticos preguntaban que es lo que pasaría con su legado y hay quienes aseguraron que después de eso ya nada volvió a ser igual, pues su fama de desplomó.

Al paso de dos años y tras volver a establecer comunicación con los medios, Remmy Valenzuela señaló que su carrera va bien y que no afectó para nada en su trayectoria todo lo que pasó con su denuncia, pues la noticia se dio a conocer en México y Estados Unidos, dos de los países en donde más trabajo tiene.

“Arrepentido no estoy de nada, todos aprendemos cosas de todo, todo pasa por algo, no sé en que terminó no me acuerdo, los abogados hicieron todo” es lo que declaró Remmy Valenzuela a Telemundo en una de sus entrevistas para el medio.