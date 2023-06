Mariazel presume su beso con Mariana Echeverría, pero es ignorada por su compañera, aquí las pruebas

El pasado miércoles 28 de junio, los seguidores de "Me Caigo de Risa" fueron testigos de uno de los momentos más divertidos en la historia del programa después de que Mariazel y Mariana Echeverría se dieran un apasionante beso tras perder en una de las dinámicas.

Fue al final del juego "Caricaturas eléctricas" en donde las guapas integrantes de "La Familia Disfuncional" protagonizaron un beso que no pasó desapercibido para nadie, incluso Mariazel decidió compartirlo con sus millones de seguidores en redes sociales.

Mariazel sube su foto con Mariana Echeverría

Por medio de su cuenta en Instagram, Mariazel, una de las participantes más famosas de "Me Caigo de Risa", compartió una historia en la que presumió el romántico beso con Mariana Echeverría. Demostrando que se llevan bien decidió etiquetar a Mariana Echeverría.

Foto: Instagram/@mariazelzel

A pesar de que la fotografía acaparó los reflectores en el mundo de la farándula, Mariana Echeverría tomó la decisión de dejarla pasar por alto pues no compartió ningún comentario ni mucho menos dejó un "me gusta", levantando sospechas de que la relación no es la mejor.

Como te comentamos anteriormente, los fans inmediatamente reaccionaron al beso entre Mariazel y Mariana Echeverría, algunos dijeron que solo lo hicieron para terminar con el rumor de su rivalidad y otros aseguraron que era un momento que estaban esperando.

Foto: Instagram/@mariazelzel

¿Mariana Echeverría y Mariazel se llevan mal?

En los nuevos episodios de la novena temporada de "Me Caigo de Risa" se ha especulado demasiado sobre la verdadera relación entre Mariazel y Mariana Echeverría, dos de las integrantes más queridas de "La Familia Disfuncional".

A pesar de los comentarios que ha lanzado Faisy, las guapas modelos han demostrado que tienen una excelente relación entre ellas.