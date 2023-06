La hija de Chayanne impone tendencia con el traje de baño ideal para el verano 2023

El nombre de Chayanne siempre estará ligado a la música y al éxito y es que no sólo el cantante puertorriqueño arrasa en el ámbito musical, sino que también le contagió el amor a su hija, Isadora quien ha decidido seguir los mismos pasos que el intérprete. Sin embargo, ella ha manifestado que no quiere estar en la industria por “ser la hija de…” sino que busca hacer su propia carrera.

Por lo antes dicho, es que a finales del año pasado Isadora Figueroa lanzó su carrera como solista presentando un tema musical y meses más tarde, anunció su segundo sencillo. Ni bien finalizó sus estudios en la Escuela de Música de la Universidad de Miami, decidió abrir su propio sello musical llamado ‘Mariposa Music’, que consiste en tener su propia productora discográfica.

Isadora Figuera posando. Fuente: Instagram

El auge de Isadora Figueroa fue durante la pandemia y en todo este tiempo saltó a la fama a través de las redes por su talento. Con más de 482 mil seguidores en Instagram, la hija de Chayanne, a quien ayer le dedicó unas hermosas palabras en marco de su cumpleaños 55, no tiene techo y crece en redes sociales y en su carrera a pasos agigantados.

En traje de baño, Isadora Figueroa paralizó la web

Con 22 años, Isadora se presenta en sus perfiles como “Artista. Me gusta escribir canciones y comer helado”. No hay dudas que la única hija de Chayanne tiene todo para triunfar en el mundo del espectáculo, pues no solo ha demostrado que es dueña de una figura inigualable que enamora a simple vista sino también, ha sacado el carácter de su padre.

Isadora Figuera posando. Fuente: Instagram

Horas atrás, Isadora Figueroa subió fotos en traje de baño a sus stories, con las cuales se llevó elogios por doquier. La prenda multicolor resalta en su totalidad su cuerpo tonificado y que es motivo para presumir y que la envidien todas las de su generación.

