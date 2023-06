La Casa de los Famosos México: Integrantes del team infierno tienen su propio corrido

Sin duda alguna, “La Casa de los Famosos México” se ha convertido en todo un fenómeno pues en redes sociales no hay de otro tema que no se hable, y es que no solo dentro del reality show están divididos los bandos.

Pues afuera es obvio también el apoyo para los diferentes equipos, sin embargo, esa importante reconocer que el “Team infierno” ha ganado más seguidores en redes sociales, es tal el apoyo que tienen hacia los integrantes de ese equipo que incluso le han compuesto su propio corrido.

Componen tema especial para todo el “Team infierno”

El usuario que se hace llamar @soychinoos compartió un video en sus redes sociales en donde aparece tocando su guitarra y comenzó a cantar el tema que compuso para el “Team infierno”.

En dicho tema, el usuario de Tiktok narra un poco las estrategias que han llevado a los integrantes del equipo infierno a estar derrotando al equipo contrario.

Además resalta las características de cada uno de los integrantes de este equipo pues asegura que Poncho y Wendy armaron el “ponchendy” y que son los más locos del team.

Mientras que a Emilio Osorio lo señala como el halcón, a Nicola el enamorado, y a Sergio Mayer le dice “viejo” pero resalta que sus estrategias lo están llevando rumbo a la gran final.

“Vengo a contarles la historia de La Casa de los Famosos

Donde se encuentran a Wendy y también al compa Poncho,

Nicola, Sergio, Apio y a Emilio, el team infierno va con todo”

La anterior es la primera estrofa del breve corrido que el fanático del reality show ha compuesto para los integrantes de este querido pero también odiadio Team Infierno.