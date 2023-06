VIDEO: Wendy Guevara batea a Paul Stanley, “no me interesan tus problemas, que Dios te ayude”

Wendy Guevara es amada por millones de personas, pero también hay quienes no comparten su manera de ser, tal y como recientemente pasó en un encuentro que tuvo con Paul Stanley, en el que el conductor se dirigía a platicar profundamente con ella, pero con la sinceridad que la caracteriza, la influencer prefirió no escuchar lo que tenían por decirle.

El fragmento del video tomado desde La Casa de los Famosos México, reality show en el que ambos participan ya circula en plataformas digitales y ha sido presa de diversas opiniones entre el público, pues hay quienes toman a broma lo que dice Wendy, mientras que para otros no fue de lo más respetuosa.

Es una de las participantes con más apoyo. capturadepantalla

Lo primero que le dijo Paul a Wendy es que en ese momento se encontraba muy preocupado, pero Wendy no reaccionó como esperaba pues no continuó con la plática y se limitó a seguir peinándose, ante el desconcierto del conductor cuestionó a la celebridad sobre si quería conocer el motivo, pero ella contestó que no y que esperaba que todo se mejorara.

“No me importa son tus problemas, no me digas, está bien hijo que Dios te bendiga y te ayude”, es lo que agregó Wendy a su explicación.

Wendy Guevara es de las más fuertes de “La Casa de los Famosos”

Hay que recordar que Wendy Guevara es de las favoritas del público para ganar “La Casa de los Famosos México", mientras que hay personas que aseguran que Paul Stanley está protegido por la producción y que le han pasado algunas veces el incumplimiento de reglas que tiene dentro del recinto.

En las últimas horas también se viralizó una conversación entre los contrincantes del team cielo (Paul Stanley) y team infierno (Wendy Guevara) ya que el conductor de “Hoy” señaló a la originaria de León Guanajuato por no hacer “nada” en la casa, pues se sabe que todos deben colaborar en las tareas de limpieza y orden.

Paul Stanley y Wendy Guevara han pasado por algunos altercados. Especial

"Llevas mucho sin hacer nada", le dijo Paul Stanley a Wendy, pero ella no se quedó callada y agregó “¿Y? A veces limpio. Tú no me has visto y no es necesario que me veas. Sí, Paul, lo que digas", son las palabras de la celebridad de Internet.

Wendy Guevara ha recibido el apoyo de millones de personas, en redes sociales ya hay varias celebridades que se unieron para apoyar su permanencia, una de ellas fue Gloria Trevi, quien es ídolo de la influencer y la otra que recientemente se dijo fanática de todo lo que hace “La perdida” fue Belinda.