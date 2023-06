La Casa de los Famosos México: Paul Stanley explota contra Wendy, la exhibe por no hacer nada

"La Casa de los Famosos México" se ha convertido en un verdadero fenómeno de la pantalla chica gracias al excelente desempeño que han tenido varios de sus participantes. Algunos de los más destacados hasta el momento son Wendy Guevara, Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Paul Stanley.

A pesar de que los televidentes tienen elegidos a sus favoritos, las cosas dentro del reality show pueden cambiar de manera repentina debido a los roces que pueden a llegar a tener los habitantes por la convivencia y el desempeño que tienen en el día a día.

Ahora, los focos rojos se encendieron al interior de "La Casa de los Famosos México" después de que Wendy Guevara y Poncho de Nigris, dos de los favoritos a ganar la competencia, se enfrascaran en una fuerte discusión que se robó todos los reflectores.

En redes sociales fue publicado un video que muestra el momento exacto en el que Paul Stanley tiene una fuerte discusión con Wendy Guevara. Los internautas inmediatamente comenzaron a especular sobre el surgimiento de una nueva rivalidad dentro de "La Casa de los Famosos México".

Todo comenzó cuando Paul Stanley y otros participantes del reality show estaban haciendo ejercicio. Sin guardarse nada, Wendy Guevara confesó que ella no hacía nada después de que un médico le recomendara guardar mucho reposo.

"La gente que me verá aquí acostada dirá, ¿por qué Wendy no hace nada? Me lo recetó un doctor, tener mucho reposo", dijo.

Fue en ese momento cuando Paul Stanley, conductor del "programa Hoy", le dijo que llevaba mucho tiempo sin hacer nada, aparentemente en una referencia por las tareas dentro de la "La Casa de los Famosos México". La integrante de "Las Perdidas" no se guardó nada.

Una vez que el conductor del "programa Hoy" explotó, Wendy Guevara se defendió al decir que muchas veces le ha tocado limpiar, pero tal vez él no la ha visto. Decidió terminar con la polémica al darle el avión, pero Paul Stanley se veía molesto.

"¿Y? A veces limpio. Tú no me has visto y no es necesario que me veas. Sí, Paul, lo que digas", le dijo Wendy.