Poncho de Nigris amenaza a Paul Stanley en LCDLF MX: "No me lo toquen, ese va hasta el final"

Para nadie es un secreto que "La Casa de los Famosos México" se ha consagrado como uno de los reality shows más exitosos en lo que va de este 2023 gracias a las rivalidades que han surgido dentro de la casa, algunas de ellas han enfrentado a figuras como Poncho de Nigris contra Paul Stanley.

A lo largo de las primeras tres semanas de competencia, Poncho de Nigris y Paul Stanley se han consagrado como dos de los grandes favoritos a mantenerse hasta la recta final, por lo que su reciente discusión desató rumores del futuro inmediato que podría tener uno de ellos dentro del concurso.

En la transmisión del pasado 21 de junio, el programa de espectáculos "¡Cuéntamelo, Ya!" compartió el video que muestra el surgimiento de una nueva rivalidad después de que Poncho de Nigris y Paul Stanley protagonizaran una fuerte discusión dentro de "La Casa de los Famosos México".

En la grabación vemos al influencer manteniendo una llamada telefónica mientras amenaza con seguir con su fuerte estrategia a pesar de que los otros habitantes de "La Casa de los Famosos México" no estén de acuerdo. Aseguró que su grupo seguirá dominando el reality show.

Sin guardarse nada, Poncho de Nigris dijo que por el momento no tiene la intención de quitar de su camino a Paul Stanley, pues él es su objetivo en la final. Fue en ese momento en donde ocurrió la controversia.

"Te aviso para el miércoles si vamos a seguir con la movilización, aunque a algunos no les guste como jugamos. No me toquen a Paul todavía ese va hasta el final", dijo.