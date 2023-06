Raúl Velasco: Está fue la peor humillación que le hizo a un cantante en “Siempre en Domingo”

Existen decenas de historias y testimonios en los que ha quedado en evidencia por qué Raúl Velasco se ganó el mote del “máximo villano de la televisión mexicana” pues en más de una ocasión trató mal a artistas por su forma de vestir, por su apariencia física y hasta por su posición social, sin embargo, de todas esas anécdotas hay una que quedó marcada en la memoria de cientos de televidentes pues el presentador humilló hasta el cansancio a un cantante, incluso, a la distancia, él propio conductor se mostró arrepentido por haber protagonizado el peor regaño de la historia de la televisión mexicana.

Este bochornoso episodio de la televisión mexicana ocurrió el 17 de enero de 1982 y en aquella ocasión Raúl Velasco prometió presentar a una nueva y joven promesa de la música popular mexicana, incluso, él mismo se encargó de generar una gran expectativa en torno a este artista que actuaba bajo el nombre de “El Zorro” y cuyo nombre real era Fernando Villares.

Una vez llegada la hora de su actuación, “El Zorro” se paró sobre el escenario de “Siempre en Domingo” con un estrafalario atuendo que estaba compuesto por un pantalón de cuero en color azul, botas rojas y un peculiar abrigo de piel que estaba adornado con varias colas de zorro, lo cual, no fue del agrado del presentador, quien era sumamente conservador en ese aspecto, no obstante, le permitió iniciar su show.

En aquel entonces, “El Zorro” interpretó el sencillo “Fugitivo”, el cual, también le dio nombre a su álbum y al finalizar Raúl Velasco emitió su dura opinión sobre el cantante y lo primero que dijo es que no le veía porvenir en la industria pues no lo consideraba alguien auténtico, además, ofreció disculpas a su público por haber presentado un espectáculo de baja calidad y aunque estaba consciente de que lo que había hecho no era lo correcto, aseguró que lo hizo para mantener la credibilidad de su programa pues no pretendía dar “gato por liebre”.

Raúl Velasco acabó con la carrera del "Zorro" con su regaño. Foto: Especial

Cabe mencionar que, Raúl Velasco no permitió que “El Zorro” se defendiera y aunque el momento fue bochornoso, la opinión del conductor tuvo mucho peso y la carrera del cantante se fue apagando poco a poco hasta quedar prácticamente en el olvido y solo se le recuerda por este fuerte regañó que le propinó el titular de “Siempre en Domingo”.

Raúl Velasco se arrepintió de haber humillado al “Zorro”

Años después de este bochornoso episodio, Raúl Velasco recordó el regaño al “Zorro” como uno de los momentos más vergonzosos de su carrera y confesó que fue muy criticado por su propio equipo pues consideraron que “se le pasó la mano” y recordó que por ello decidió darle una segunda oportunidad al cantante, quien una semana después de su desastroso debut volvió a pararse en el escenario de “Siempre en Domingo” y aunque en esa ocasión el trato del conductor fue más amable ya no pudo hacer nada para salvar la carrera del joven intérprete.