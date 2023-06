El mundo del espectáculo y del periodismo están de luto. Se fue otra grande: Talina Fernández, quien apenas esta madrugada había ingresado a terapia intensiva en un hospital de Polanco. La conductora fue llevada a una clínica de emergencia debido a complicaciones de salud, así lo informó su hijo, Jorge “Coco” Levy, al programa “La mesa caliente”.

Talina era una de las conductoras más importantes de la televisión mexicana en, por lo que fue durante su participación en el programa "Noche a noche" que la periodista recibió un apodo que la marcaría para toda su vida: "Dama del buen decir". En otras ocasiones, contó en entrevistas el verdadero origen de este apodo y quién fue que le comenzó a decir así .

¿Por qué a Talina Fernández le decían la “Dama del buen decir”?

Fue Luis de Llano, productor musical y de televisión, quien la habría apodado así. Cuando Fernández tenía 36 años y era parte del programa nocturno mencionado, era la única que no tenía un apodo, además se encontraba conduciendo junto a Paco Ignacio Taibo y Horacio G. Velasco, quienes ante sus exigencias lingüísticas, no permitirían que hablara de manera burda, motivo del sobrenombre.

“Cuando yo hice el programa ‘Noche a noche’, que fue fantástico para mí, Luis de Llano era uno de los productores, porque tenía un productor diferente diario y tenían que hacer una entrada. Yo tenía 36 años, por lo que no podían decir ‘la juvenil Talina Fernández’, entonces, como yo había entrado a noticieros con Paco Ignacio Taibo y Horacio Velasco, españoles que no me permitían ni decir ‘ok’ ni ningún anglicismo, tenía que cuidar el lenguaje castellano", declaró en una entrevista con Paty Chapoy.

"No fue la 'Juvenil', fue la 'Dama del buen decir' porque sabían que iba a cuidar el idioma", agregó.

¿Quién era Talina Fernández?

Catalina María del Sagrado Corazón Fernández-Veró Vela, mejor conocida como Talina Fernández, nació un 2 de agosto de 1944 en la Ciudad de México en el Hospital Inglés, ubicado en la Colonia Anzures de la CDMX. Estudió en el Colegio Alemán Alexander Von Humboldt, una de las instituciones más prestigiosas de la capital, más tarde estuvo en el internado en Illinois en donde conoció a Lolita Ayala.

Posteriormente se convirtió en periodista y uno de sus primeros trabajos fue para el equipo de Jacobo Zabludovsky, fue ahí en donde le tocó hacer cobertura en la campaña política de 1994 por lo que ella fue quien de primera mano confirmó la muerte del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio.

Información en desarrollo