Sergio Vega: así fue la última llamada en donde pidió ayuda antes de ser asesinado hace 13 años

Sergio Vega falleció hace 13 años IG/sergiovegajroficiall

Sergio Vega falleció el 26 de junio del 2010 pero, aunque su cuerpo ya no está en este mundo terrenal, su legado musical sigue presente y es que millones de personas lo recuerdan día tras día con canciones como “Músico, poeta y loco”, “Dueño de ti” y “Millonario de amor” por mencionar algunas.

La muerte de Sergio Vega conmocionó a un mundo entero, pues el originario de Ciudad Obregón, Sonora fue asesinado cuando transitaba por la carretera Internacional México 15 a unos metros de la caseta de peaje de San Miguel cerca en Los Mochis, Sinaloa, fue asechado por un conjunto de personas que le dispararon y alcanzó a recibir más de 30 balazos.

El cuerpo sin vida del cantante quedó en uno de los asientos delanteros de su Cadillac, aunque antes de morir tuvo el tiempo de realizar una llamada muy importante en la que alcanzó a pedir ayuda, pero todo fue demasiado tarde, pues cuando la policía llegó el famoso grupero ya tenía varios disparos.

A la última persona con la que Sergio Vega estableció comunicación fue con su mánager Ana Luisa Gómez, con quien trabajó siete años, ella lo describe como una de las mejores personas que conoce, un hombre muy humano y lleno de cualidades, una de las cosas que dio a conocer la publicista es que el grupero nunca mencionó que tuviera alguna amenaza de muerte.

En una entrevista con el creador de contenido Margarito Music, Ana Luisa expresó que lo que le dijo el conocido también como “El Shaka” es que alguien estaba siguiendo su automóvil y que no era un juego, pues ellos tenían muy buena comunicación y en algunos momentos bromeaban, pero el tono de voz que utilizó en la llamada la hizo saber que era una realidad.

“Me habla y me dicen ‘oye Ana me vienen siguiendo’ yo pensé que era una broma, porque era muy bromista, no se te explicar con que tono de voz me dijo, yo en ese momento le hablé por el Nextel a Chuy Tirado y le pedía ayuda, yo creo que sus peores 15 minutos y mis peores 15 minutos y al final él narraba lo que estaba pasando, que si se acercaban, que si no”, fue lo que explicó y puntualizó en que escuchó dos últimos disparos al final.