Apio Quijano revela que le entregó su virginidad a María José por esta impactante razón

A lo largo de tres semanas de competencia en “La Casa de los Famosos”, Apio Quijano ha logrado convertirse en uno de los protagonistas del reality show de Televisa pues el cantante ha hecho distintas revelaciones que involucran a otras celebridades de la farándula que han dejado boquiabiertos a más de uno y una de las que más revuelo causó fue cuando confesó que en su juventud decidió entregarle su virginidad a su compañera de Kabah, María José, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Como se mencionó antes, estas declaraciones de Apio Quijano fueron realizadas durante su participación en “La Casa de los Famosos México” y el tema de cómo perdió su virginidad salió a colación porque fue cuestionado sobre su orientación sexual y el cantante aseguró que es bisexual pues ha tenido relaciones sentimentales con hombres y mujeres.

La participación de Apio Quijano en LCDLF ha dado mucho de qué hablar. Foto: IG: apioquijano

“Me gustan los hombres y las mujeres, mis relaciones han sido por igual con hombres y mujeres. No puedo decir que soy cien por ciento gay porque me gustan las mujeres también, me gustan mucho, me he enamorado mucho de las mujeres, es que la etiqueta no, la etiqueta es cañona”, comenzó declarando Apio Quijano.

En otro momento de sus declaraciones, Apio Quijano señaló que, en el caso de las mujeres, le gusta que sus parejas sean muy femeninas, mientras que en el caso de los hombres simplemente le da igual, pues le puede gustar un hombre afeminado o en su defecto un hombre “machote”.

Así fue la relación de Apio Quijano con María José

El tema de la relación entre Apio Quijano y María José salió a flote porque Wendy Guevara le preguntó cuántos años tenía durante ese romance que es de conocimiento público y fue aquí donde el integrante de Kabah señaló que tenía 18 años y aprovechando la coyuntura contó cómo es que inició su romance y por qué decidió entregarle su virginidad a la intérprete de “Prefiero ser su amante”.

“Tenía 18, María José y yo éramos súper amigos, inseparables, y cuando yo cumplí 18 yo todavía era virgen, llegué y le dije a María José ‘si voy a perder mi virginidad con alguien, quiero que sea contigo, porque tengo la confianza de acercarme, de preguntarte, tocarte y explorarte’ y me dijo sí, vamos a hacerlo y eso nos llevó a hacer pareja, han de haber sido como seis u ocho meses, fue en el tiempo de ‘La Calle de las Sirenas’, fue muy bonito, la amo a mi Josa”, señaló Apio Quijano.

Cabe señalar que, de acuerdo con otras declaraciones de María José, el romance con Apio Quijano terminó de buena manera y simplemente decidieron ser buenos amigos, incluso, hasta la fecha se consideran como auténticos hermanos, por lo que solo recuerdan con mucho cariño aquella época de sus vidas.