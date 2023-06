Jennifer Lopez sorprende con su sexy acento latino y comparte los secretos que guarda en su bolsa

Jennifer Lopez sorprendió recientemente a sus millones de fanáticos al presumir su acento latino durante una entrevista. A pesar de que la actriz y cantante tiene raíces puertorriqueñas, pocas veces se anima a hablar español, pues es un idioma que no domina a la perfección, pero que esta vez le sirvió para compartir con sus admiradores los secretos que guarda en su lujosa bolsa, la cual admitió lleva a todas partes.

Esta semana, la revista Vogue, en su edición para México y Latinoamérica, reveló una entrevista que le hizo a "JLo", como también es conocida la cantante. La publicación la invitó a hacer la dinámica "Qué hay en mi bolso", en la que la intérprete de "On the Floor" mostró lo que lleva con ella y no puede faltar cada que sale de su casa. La mayoría de la conversación la dio en español, por lo que dejó encantados a sus millones de admiradores que hablan este idioma.

¿Qué guarda en su bolso JLo?

La contante, de 53 años, enseñó su bolso Coach en color verde, y admitió que tiene otros accesorios, sin embargo, resaltó que los elige dependiendo de su estado de ánimo y de sus necesidades, asimismo, dijo que también dice mucho de ella es lo que lleva adentro. Lo primero que sacó fue la iPad, el cual presumió a la cámara pues tiene a sus hijos Max y Emme en el fondo, JLo aseguró que aunque muchos trabajan con laptops, ella se siente cómoda con este aparato.

Como todas las mujeres, la protagonista de "The Mother" lleva artículos de belleza consigo, como por ejemplo una botella de perfume que no tiene etiqueta, pues dijo que era un secreto. De igual forma, enseñó una mascarilla y una crema hidratante que son parte de su línea de cuidados, y destacó que siempre termina llenándose de labiales y bases sin sentido, debido a que constantemente cambia las cosas dentro de su bolso.

“La Diva del Bronx” también lleva barras energéticas, porque en ocasiones se olvida de comer en todo el día; y aunque podría ser un bolso muy completo, grande y lleno de cosas, la actriz y cantante confesó que a veces le cuesta encontrar una donita para amarrarse el cabello o bien, su celular, el cual halló después de que sacó todo lo que guardaba, casi al final del video con la famosa revista de moda.

La cantante bromeó sobre que quiere llevar a su esposo en su bolso

En tanto, al preguntarle a quien llevaría en su bolso todos los días si pudiera, JLo contestó que sería su esposo, Ben Affleck, pero a él no le gustaría, ya que es una persona muy grande. Con estas palabras enterneció a sus fans, pues se sabe que las celebridades de Hollywood tienen una relación estable y muy bonita, lo que demuestra que hay veces que las segundas oportunidades sí valen la pena.