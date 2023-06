¿Fraude en La Casa de los Famosos México? Acusan a Galilea Montijo y Paul Stanley de enviarse señales

"La Casa de los Famosos México" cada día gana más seguidores en las plataformas y está dando mucho de qué hablar, aunque en esta ocasión está involucrada Galilea Montijo, conductora principal del programa, que junto a su compañero en el matutino "Hoy", Paul Stanley, está siendo acusada de fraude en las redes sociales, pues los fans se han percatado que se envían señales.

Galilea Montijo y Paul Stanley, acusados de enviarse señales

La primera temporada del reality en México comenzó el pasado domingo 4 de junio y cuenta con la conducción de Galilea Montijo, Diego de Erice y Odalys Ramírez, quien recientemente ha causado preocupación por su ausencia en el reality. Y es precisamente la tapatía la que está siendo señalada por advertirle al conductor, hijo del fallecido Paco Stanley, acerca de las nominaciones.

En plataformas como TikTok y Twitter, circula un video en el que se puede observar a Gali, como la llaman cariñosamente sus amigos y fans, hablando con los integrantes de la casa, quienes se encuentran sentados en los sillones de la sala. La presentadora termina la transmisión y se puede ver como toca su cabello, un gesto que los seguidores no dejaron pasar, pues después Paul hace lo mismo.

"Yo me conecto más tarde con ustedes para darles a conocer la lista de nominados, muchas gracias y buenas noches", comentó Galilea.

"Los presentadores JAMAS hacen cosas así y menos cuando se conectan con los habitantes esto es CLARO Que es una señal", "Creí q era la única q lo había notado y no es paranoia, ni es la 1a vez, con esto uno ve cada detalle, estos ya tienen claves", "solo le dijo 'no estás nominado'!!!", "Me gusta para que gane Paul, pero igual seria fraude" y "eso quiere decir que respirara que no estaba nominado", son sólo algunos de los comentarios en las redes.

Foto: TK @ale_star95

De acuerdo con las acusaciones de los internautas, la señal de tocarse el cabello sería una indicación para Paul de que no está nominado, pues de hecho afirman que se observa como el presentador de "Hoy" se nota más relajado y tranquilo después de el "mensaje" que Galilea le mandó.

¿Quiénes son los nominados en La Casa de los Famosos?

La noche del pasado miércoles 21 de junio se celebró la tercera Gala de Nominación de "La Casa de los Famosos México", donde los habitantes quedan emitieron sus votos, dejando como sentenciados a Fernanda Quiroz, conocida como Ferka, Raquel Bigorra, Bárbara Torres y Nicola Porcella, este último salvado por Apio Quijano y Emilio Osorio, que se posicionaron como líderes después de una dura prueba.