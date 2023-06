María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, por fin rompió el silencio y confesó que tuvo una fuerte pelea con la mamá de Christian Estrada, antes de darse cuenta que su relación con el actor y modelo podría ser violenta. La celebridad se sinceró frente a sus compañeros de La Casa de los Famosos México, quienes quedaron boquiabiertos con su anécdota y desaprobaron la actitud que tuvo su expareja ante esta situación.

Durante la fiesta que se realizó este viernes dentro de la casa, la actriz volvió a hablar de su ruptura con el padre de su hijo, Leonel, y qué fue lo que detonó la decisión de alejarse de él. La ex participante de Las Estrellas Bailan en Hoy siempre se dijo muy enamorada de su pareja, a pesar de las advertencias que le habían hecho las exnovias, como Frida Sofía, ella siguió creyendo en él, hasta que un pleito con su suegra le abrió los ojos.

Ferka narra pelito con su exsuegra

Ferka contó que después del bautizo de su hijo y que Estrada le pidiera matrimonio enfrente de sus seres queridos, tuvo un altercado con la mamá de este. La también conductora indicó que debido a que estaba preparando todas las cosas para irse del salón de fiestas, ya que era muy tarde y se habían pasado de la hora de entrega de las instalaciones, ignoró sin querer a la mujer, quien aparentemente se molestó por esta acción y de repente le recriminó tomándola del brazo y faltándole al respeto.

“La suegra me agredió en el bautizo de mi hijo (…) No sé si fueron las copas (…) Pasa, que no la pelo, y me hace así (se jala el brazo) y me dice ‘conmigo no, soy más perr* que tú, Ferka’ (…) Me calenté porque me habló feo (…) sí está cañón, yo sé que las madres son intocables, pero está tu hijo y tu próxima esposa. A quién tendría que decir ‘hey, para’”, relató Ferka a Wendy Guevara, Apio Quijano, Mariana "La Barby" Juarez y Raquel Bigorra.

La actriz indicó que después de que Christian Estrada vio la pelea entre ella y su mamá, tomó en una actitud a favor de su progenitora y que él también le faltó al respeto. "‘Con mi madre no te metas, pendej*', ahí es cuando yo abro los ojos, agarro, súbete a la camioneta, a mi mejor amiga también, se empieza a poner superviolento, corro así desquiciada con mi chamaco y me voy a mi casa (…) tres noches desaparecido, la primera noche no lo podía creer”.

Ferka asegura que Christian Estrada se puso violento Foto: Especial

Ferka relató que tras este pleito, Estrada no se apareció en su casa por tres días y que por el contrario, se fue con su familia a visitar diferentes partes de México, pues presuntamente viven en Estados Unidos. La actriz dijo que cuando el modelo regresó se metió por la ventana y que comenzó a sacar sus cosas, ya que le manifestó que no quería arreglar la situación. En tanto, todo esto desató la pelea legal que mantiene actualmente por la custodia de su hijo.

