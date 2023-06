La Casa de los famosos Mexico: Así ha sido el drástico cambio de Ferka desde sus inicios hasta ahora

Ferka es una de las nominadas esta semana en “La Casa de los Famosos México”, pues tanto dentro como afuera del reality show la actriz no ha logrado conectar ni con sus compañeros ni con el público, pues consideran que su carácter no la está ayudando en nada.

Si bien, Ferka es una mujer de carácter fuerte que la ha llevado a llegar lejos en su carrera, éste mismo en La Casa de los Famosos México no le ha ayudado del todo, pues aseguran que se la pasa haciendo caras a sus compañeras, o bien no creen en su “romance” con Jorge Losa y sus recientes desencuentros con Bárbara Torres y con Wendy Guevara la han convertido en una de las favoritas para que salga del reality show.

Además de su carácter, algo que ha llamado la atención de Ferka es su físico, pues la actriz cometió el error de inyectarse algo en los labios para darle volumen pero no salió bien y ahora lucen un tanto raros, aunque no corre peligro esta modificación salta a la vista de todos, sin embargo, no son los únicos cambios que se ha hecho la actriz en su rostro pues al inicio de su carrera lucía totalmente diferente.

¿Quién es Ferka?

Al inicio de su carrera, la actriz se dio a conocer con su nombre de pila, el cual es María Fernanda Quiroz Gil y con los años lo cambió a Ferka, ella se preparó en el CEFAT (Centro de Formación Actoral para Televisión) el cual pertenece a TV Azteca.

Foto: Especial

Con tan solo 18 años comenzó con apariciones en televisión y su primer programa en el que participó fue en “La Vida es una canción” en 2004 de ahí siguieron telenovelas “Montecristo” (2006), “Tengo todo excepto a ti” (2008), Deseo Prohibido (2008) y Pasión Morena (2009).

Sin embargo, Ferka participó en otras series y telenovelas que han dejado huella en los amantes de las historias, tales como Lucho en familia” (2011), “Quererte así” (2012), “Las Bravo”, “Rosario Tijeras” (2016), “Señora Acero” (2017), entre otras más.

Foto: Especial

La actriz quien actualmente tiene 36 años de edad no solo ha participado en telenovelas y programas de televisión también es experta en realities shows, pues no por nada ha mostrado gran experiencia durante su estancia en La Casa de los Famosos México.

Entre los realities en los que ha participado están “La Isla, el Reality” (2015, “La Isla, el Reality: La Revancha”, “Guerreros 2020" (2020), “Guerreros 2021" (2021), “Inseparables: amor al límite 3" (2022), en el que participó con su entonces pareja Christian Estrada y mismo que ganaron y claro, actualmente participa en “La casa de los famosos México” (2023).