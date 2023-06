Danna Paola cumple 28 años: así ha sido su drástico cambio desde "Maria Belen" a la actualidad

Este viernes 23 de junio, la cantante y actriz Danna Paola cumple 28 años de edad, y se encuentra celebrando esta fecha especial a lado de sus mejores amigos y de su novio el también cantante Alex Hoyer.

El festejo de su cumpleaños número 28 Danna Paola lo llevó a cabo en una casa de descanso, aunque no se sabe el destino, la cantante ha compartido algunas fotografías de cómo vivió su último día con 27 años y como es que en punto de la medianoche de este viernes le cantaron las mañanitas.

Danna sin duda es una de las mujeres más talentosas de nuestro país, pero también es una de las más bellas, sin embargo, a lo largo de su exitosa carrera ha lucido looks totalmente diferentes, algunos creen que se ve mejor con el cabello claro y otros más la prefieren con cabello oscuro, es por eso que a continuación te mostraremos cómo ha sido el cambio de la cantante desde que protagonizó “María Belén”, hasta la actualidad.

Así ha sido el drástico cambio de Danna Paola

Con tan solo cinco años de edad, Danna comenzó su exitosa carrera, por lo que desde pequeña la hemos visto en diversos programas de televisión, telenovelas y también en muchos recintos pues además de ser una gran actriz es una excelente cantante, compositora y productora.

El primer proyecto en el que disfrutamos el talento de Danna Paola fue en “Plaza Sésamo”, luego siguió “Rayito de Luz”, y seguido de éstos vino su primer protagónico en telenovelas con “María Belén” donde la recordamos como una niña tierna con sus dos colas llenas de caireles.

Foto: IG @dannapaola

Sin embargo, esto solo sería la punta de lanza de su carrera pues con María Belén llegaron grandes oportunidades para Danna Paola pues se convirtió en una de las actrices infantiles predilectas de los productores, pues luego vinieron historias como “Vivan los niños”, “Pablo y Andrea” y “Amy, la niña de la mochila azul”.

Foto: Televisa

Años más tarde, como era de esperar Danna se convirtió en una hermosa y talentosa adolescente por lo que ahora era tiempo de protagonizar distintas historias en donde el amor era el principal elemento.

Fue en el año 2008 cuando participó en su primer protagónico juvenil en “Querida Enemiga”, pero sin duda, su fama subió como espuma cuando dio vida a “patito” en la telenovela “Atrévete a soñar”.

Foto: Televisa

Tras el éxito de la telenovela antes mencionada, a la par Danna Paola seguía con su carrera musical pues en 2012 lanzó su disco homónimo en donde se desprendieron temas como “Ruleta”.

Al paso de los años, la madurez de Danna era evidente pues ya no era aquella niña ni la adolescente enamoradiza, ahora era toda una mujer por lo que los papeles y las historias en las que participaba cada vez eran más selectas, fue así como “La Doña” llegó a su vida y ahí actuó a lado de Aracely Arámbula, además participó en la puesta en escena "Hoy no me puedo levantar" en donde dió vida a "María".

Foto: IG @dannapaola

Danna tenía ganas de crecer y ser esa artista internacional que siempre soñó, fue entonces que llega “Élite”, una serie española que no solo la llenó de satisfacciones, sino de nuevos retos, principalmente el dejar a su familia en México y mudarse a otro continente.

Foto: IG @dannapaola

Fueron dos años en los que dio vida a “Lu” (Lucrecia Montesinos), luego de eso Danna tuvo que poner fin a su personaje en dicha serie la cual actualmente sigue vigente con nuevas temporadas y actores, esto para regresar a su país natal y seguir con su carrera de cantante.

Foto: IG @dannapaola

Y es que desde el 2020, Danna ha estado concentrada en la música, pues ha lanzado dos producciones, la cual la han convertido en la nueva princesa del pop con temas como “Oye Pablo”, “XT4S1S”, “1 trago”, entre otras más.