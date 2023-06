Danna Paola cumple 28 años: 4 bikinis que la confirman como la reina del verano

Danna Paola es sin duda una de las artistas mexicanas más queridas, y este viernes está de manteles largos, pues celebra su cumpleaños 28, rodeada de sus amigos y su pareja, el cantante Alex Hoyer, como lo dejó ver en su cuenta de Instagram, en la que compartió una serie de fotos en bikini, con las que confirma que es la reina del verano, como se puede ver en otras postales con las que se lleva todas las miradas.

Danna Paola celebra 28 años

Danna Paola Rivera Munguía nació el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México. Comenzó su carrera artística siendo muy pequeña, pues siempre tuvo el interés por la televisión. Debutó en el programa infantil Plaza Sésamo, pero el mundo del espectáculo y la música no le era ajeno, pues recordemos que su padre es Juan José Rivera, que formó parte de grupos musicales como Los Caminantes y Grupo Ciclón.

Danna Paola celebra su cumpleaños 28. Foto: IG @dannapaola

Si primer telenovela fue "Rayito de luz" del año 2000, y un año después llegó la oportunidad de protagonizar "María Belén", con la que conquistó la pantalla chica con su carisma. Desde ese momento la carrera artística de Danna fue en ascenso, participado en diversos melodramas y series como: "¡Vivan los niños!", "De pocas, pocas pulgas", y "Amy, la niña de la mochila azul", además de actuaciones especiales como en "La Familia P. Luche".

Su oportunidad para llevar un papel más maduro de artista juvenil, y dejar a un lado su imagen de niña, llegó con el melodrama "Atrévete a Soñar" del 2009, a los 14 años, donde interpretó a Patito, y se le pudo ver luciendo un primer cambio es su aspecto físico, pues le debieron teñir el cabello, además de que sus facciones de niña a adolescente comenzaban a ser notorias.

La bella cantante se corona como reina del verano. Foto: IG @dannapaola

Después de la telenovela de Luis de Llano, del que también se desprendió un proyecto musical, Danna siguió con su carrera como actriz participando en otros melodramas como "La Doña", donde compartió escenas con la guapa Aracely Arámbula en dos temporadas. Otra gran oportunidad fue la serie de la plataforma de Netflix, "Élite", en la que comenzó a estilizar su figura, ya que aunque nunca tuvo sobrepeso la intérprete de "Oye Pablo" ha bajado varios kilos desde su participación en el programa español del 2018.

La reina del verano con sus bikinis

Danna Paola es una de las famosas que no teme a experimentar con nuevos looks, hace unos años pintó su cabello de rubio, para después darle un toque diferente con un efecto de color sólo en el contorno. En la actualidad luce una melena oscura, con flequillo muy corto, aunque no se ha alejado de las críticas, pues desde hace un tiempo sus fans se han mostrado preocupados por su silueta muy esbelta, la cual deja ver con coquetos looks, como sus trajes de baño.

La famosa artista da clases de moda con sus looks de playa. Foto: IG @dannapaola

La también embajadora de importantes firmas de moda como Fendi, y reconocida fashionista, se confirma como una de las artistas mejor vestidas y reina del verano, pues con cada uno de los looks que presume da cátedra de estilo, pues se trata de modernos diseños que van desde los clásicos bikinis de triángulos, los de talle alto, o los de estampados coloridos, que son perfectos para brillar en la temporada.

La actriz presume cuerpazo en bikini. Foto: IG @dannapaola

