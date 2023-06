Un extraño video está dejando boquiabiertos a los integrantes del ARMY, pues en él aparece Jin bailando con el grupo de k-pop, Stray Kids, sin embargo, lo que llama la atención es que el miembro de BTS en estos momentos está haciendo el servicio militar por lo que le sería casi imposible salir. Es por esta razón que algunos fans se encuentran confundidos, mientras que otros ya encontraron la respuesta al sorprendente clip.

¿Jin hizo un dance cover de Stray Kids?

A principios de este mes, Stray Kids hizo su tan esperado comeback con la canción “S-Class” y pasó un tiempo promocionándolo en programas musicales. Asimismo, la boyband también publicó un desafio en su cuenta de TikTok, en el que animaba a "STAY", nombre que reciben su fandom, a hacer parte de la coreografía, de igual forma, algunos de sus compañeros de la agencia JYP Entertainment se unieron al reto y ejecutaron el baile.

Aunque no es raro que los integrantes de Bangtan se unan a este tipo de retos, lo que desconcertó a los admiradores de la famosa banda de k-pop es que fuera Jin el que se sumara al challenge de Stray Kids. En un video que fue compartido en plataformas como TikTok y Twitter, se observa como el mayor de la agrupación está haciendo el dance cover, sin embargo, luce diferente, pues tiene una cabellera larga y roja, por lo que fue gracias a este detalle que los fans descubrieron qué había detrás del clip.

El look que supuestamente presume Jin en el video es igual al de Hyunjin de Stray Kids, por lo que el ARMY y el STAY se dieron cuenta que se trataba de una edición lograda con tecnología de la Inteligencia Artificial, también conocida como AI. Una persona colocó el rostro del "Worldwide Handsome", como llaman de cariño al integrante de BTS, en el cuerpo del joven idol, de 23 años, quien es el personaje principal del clip original compartido desde la cuenta de JYP.

En tanto, aunque muchas no creyeron que se tratara realmente de Jin, si se sorprendieron de lo que la tecnología puede lograr, ya que el clip parecía verídico, debido a que no habían indicios de que fuera una edición. Asimismo, muchos integrantes del ARMY manifestaron los deseos que tienen de que el mayor de BTS regrese a los escenarios, pero no será hasta mediados del próximo año que vuelva del ejército.