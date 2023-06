Integrante de Grupo Firme se somete a cirugía, ¿Cuál es su estado de salud?

Aunque Grupo Firme se encuentre en uno de sus mejores momentos, pues así lo ha hecho saber el propio Eduin Caz, líder de la agrupación, uno de sus integrantes tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, incluso lo compartió en redes sociales.

Se trata de Jhonny Caz quien a través de sus redes anunció que se sometería a una cirugía, cabe señalar que no es el único de los integrantes de Grupo Firme que han entrado a un quirófano, pues Eduin Caz, y hasta Abraham Luna han tenido que ser intervenidos.

Como lo mencionamos anteriormente, el hermano del líder de Grupo Firme anunció hace algunas horas a través de sus redes sociales que estaba a punto de entrar a cirugía.

La tercera voz de la agrupación formada en Tijuana, se le pudo ver con bata y gorra especiales que se utilizan para cirugías, sin embargo, el joven cantante dejó claro que se trataba de una operación la cual pronto podría estar de pie nuevamente.

Y es que Jhonny Caz está cansado de estar con lentes todo el tiempo, razón por la que decidió entrar a quirófano y corregir su vista, fue así como horas después el integrante de Grupo Firme anunció su estado de salud.

Foto: Ig @jhonny_caz

Luego de algunas horas después de haber salido de su cirugía, Jhonny pudo compartir un video a través de sus historias de instagram en donde se le pudo ver con unos lentes muy peculiares pero que forman parte de su recuperación.

En dicho video, el cantante agradeció a sus seguidores por las muestras de cariño y explicó que debido al medicamento cayó dormido por varias horas y es por eso que no pudo comunicarse antes.

“¡Hey! ¿qué onda?, pues ya salí, sorry por no avisarles antes, pero el medicamento me traía medio wey, y me quedé dormido, sus mensajitos los veo mañana, porque ahorita no veo ni madres, espero que sea de amor, me dieron estos lentes tipo peso pluma entonces vamos a andar con mucho flow”, dijo Jhonny Caz